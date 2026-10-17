ЕС планирует запустить программу наблюдения за Арктикой на фоне шагов рф и Трампа - СМИ

Европейский Союз планирует в 2027 году запустить пилотную программу наблюдения за Арктикой (Arctic surveillance program). Она будет предусматривать расширение возможностей спутниковых систем Copernicus и Galileo для выявления угроз на суше и на море. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект новой арктической стратегии ЕС, которую должны опубликовать на следующей неделе, передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, в рамках новой стратегии ЕС также планирует создать "Арктический кабельный хаб" (Arctic Cable Hub). Он должен помочь защищать подводные кабели, обеспечивающие работу важных цифровых услуг и, согласно документу, становившиеся мишенью связанных с москвой диверсий в других странах.

"Обновленная Арктическая стратегия (Arctic strategy) отражает смещение ЕС на первое место в области безопасности с момента вторжения россии в Украину в 2022 году и возвращения Дональда Трампа на должность президента США в 2025 году. Предыдущая версия Арктической стратегии, от 2021 года, была сосредоточена на сотрудничестве, борьбе с изменением климата и коренных народах", — пишет издание.

Как отмечает издание, с тех пор Арктика стала полем битвы за глобальное влияние на фоне того, как изменение климата открывает новые судоходные пути, привлекая внимание россии, США и Китая.

"Увеличение активности судоходства в Арктике в условиях суровой и плохо изученной среды существенно повышает риск катастрофических аварий, серьезного загрязнения моря и гибридного вмешательства", — говорится в документе.

Кроме того, как пишет издание, в документе также отмечается, что москва "постоянно восстанавливает свое военное присутствие в Арктике" и использует регион для поставок подсанкционного топлива. Также говорится, что "амбиции Китая в европейской Арктике растут, одновременно он углубляет свое партнерство с россией".

"Трамп также нацелился на Арктику, неоднократно угрожая в начале этого года захватить Гренландию — территорию члена ЕС Дании. Эти усилия глубоко потрясли трансатлантический альянс, прежде чем Трамп отступил и в итоге достиг соглашения об увеличении местного военного присутствия США. В документе избегается критика США, лишь отмечается, что "предсказуемое партнерство является центральным для европейской и трансатлантической безопасности"", — указывает издание.

По данным издания, ЕС уже несколько лет усиливает свое присутствие в Арктике. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дважды посещала Гренландию с 2024 года. В ходе этих усилий Евросоюз открыл там местное представительство и объявил об инвестициях в размере 200 миллионов евро.

"В своей будущей стратегии ЕС обязуется проводить регулярные арктические саммиты и организовывать совместно финансируемые проекты с региональными партнерами. Представитель комиссии отказался от комментариев", — пишет издание.

Напомним

Восстановление россией военных баз в Арктике и повышенный интерес Китая к этому региону создают новые вызовы безопасности для Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она указала на угрозу активности Китая и российского "теневого флота".