Восстановление россией военных баз в Арктике и повышенный интерес Китая к этому региону создают новые вызовы безопасности для Европы. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время Европейского арктического саммита в Финляндии, пишет УНН.

россия открывает бывшие советские военные базы. Они также проводят здесь, на Крайнем Севере, ракетные учения. Мы также видим, что Китай всё больше интересуется регионом, поэтому должны сохранять бдительность - сказала Каллас.

Она подчеркнула, что изменение климата открывает новые морские маршруты и одновременно усиливает конкуренцию между государствами за влияние в Арктике.

По словам Каллас, именно поэтому ЕС планирует представить новую стратегию в отношении Арктики, в которой вопросы безопасности, изменения климата и защиты окружающей среды тесно связаны между собой.

Кроме того, чиновница отметила, что угрозой для безопасности и окружающей среды Арктики является российский теневой флот. По её словам, эти суда являются "экологическими бомбами" в европейских акваториях, а их деятельность одновременно приносит россии средства для финансирования войны против Украины.

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