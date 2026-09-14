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Россия восстанавливает военные базы в Арктике и проводит там ракетные учения - Каллас

Киев • УНН

 • 3894 просмотра

Кая Каллас заявила о восстановлении россией военных баз и ракетных учениях в Арктике. Она также назвала угрозами активность Китая и российский теневой флот.

Россия восстанавливает военные базы в Арктике и проводит там ракетные учения - Каллас

Восстановление россией военных баз в Арктике и повышенный интерес Китая к этому региону создают новые вызовы безопасности для Европы. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время Европейского арктического саммита в Финляндии, пишет УНН.

россия открывает бывшие советские военные базы. Они также проводят здесь, на Крайнем Севере, ракетные учения. Мы также видим, что Китай всё больше интересуется регионом, поэтому должны сохранять бдительность

- сказала Каллас.

Она подчеркнула, что изменение климата открывает новые морские маршруты и одновременно усиливает конкуренцию между государствами за влияние в Арктике.

По словам Каллас, именно поэтому ЕС планирует представить новую стратегию в отношении Арктики, в которой вопросы безопасности, изменения климата и защиты окружающей среды тесно связаны между собой.

Кроме того, чиновница отметила, что угрозой для безопасности и окружающей среды Арктики является российский теневой флот. По её словам, эти суда являются "экологическими бомбами" в европейских акваториях, а их деятельность одновременно приносит россии средства для финансирования войны против Украины.

лавров заявил, что действия НАТО в Арктике представляют "прямую угрозу" для рф31.08.26, 10:55 • 8942 просмотра

Ольга Розгон

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Кайя Каллас
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Финляндия
Европа
Китай
Арктика
Украина