Россия восстанавливает военные базы в Арктике и проводит там ракетные учения - Каллас
Киев • УНН
Кая Каллас заявила о восстановлении россией военных баз и ракетных учениях в Арктике. Она также назвала угрозами активность Китая и российский теневой флот.
Восстановление россией военных баз в Арктике и повышенный интерес Китая к этому региону создают новые вызовы безопасности для Европы. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время Европейского арктического саммита в Финляндии, пишет УНН.
россия открывает бывшие советские военные базы. Они также проводят здесь, на Крайнем Севере, ракетные учения. Мы также видим, что Китай всё больше интересуется регионом, поэтому должны сохранять бдительность
Она подчеркнула, что изменение климата открывает новые морские маршруты и одновременно усиливает конкуренцию между государствами за влияние в Арктике.
По словам Каллас, именно поэтому ЕС планирует представить новую стратегию в отношении Арктики, в которой вопросы безопасности, изменения климата и защиты окружающей среды тесно связаны между собой.
Кроме того, чиновница отметила, что угрозой для безопасности и окружающей среды Арктики является российский теневой флот. По её словам, эти суда являются "экологическими бомбами" в европейских акваториях, а их деятельность одновременно приносит россии средства для финансирования войны против Украины.
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