В Латвии после выборов планируют сформировать проукраинскую коалицию и продолжить поддержку Киева

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Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс планирует остаться у власти и сформировать проукраинскую коалицию после убедительной победы его партии «Единый список» на парламентских выборах. Кульбергс уже пообещал продолжить поддержку Украины и жёсткий курс в отношении россии, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

После подсчёта 97% бюллетеней «Единый список» получил 35,3% голосов, что даёт партии 42 из 100 мест в парламенте. Reuters называет этот результат крупнейшей победой на парламентских выборах в Латвии с момента восстановления независимости в 1991 году.

Для парламентского большинства Кульбергсу всё равно понадобятся партнёры. По оценке политолога Робертса Китса, «Единый список» может сформировать большинство либо с «Национальным альянсом», который занимает жёсткую позицию в отношении кремля, либо с либеральными «Прогрессивными».

Кульбергс обещает не менять курс в отношении Украины

После выборов премьер подтвердил, что Латвия продолжит поддерживать Украину и будет придерживаться жёсткой политики в отношении москвы.

Любые экономические связи с россией делают нас слабыми. Да, это может принести дополнительные деньги, но это слабость, которую россия может использовать – заявил Кульбергс.

Второе место на выборах с 13,1% заняла популистская «Латвия Первая», а пророссийская «Суверенная власть» получила 11,7%. «Национальный альянс» набрал 8,9%. Хотя пророссийские силы увеличили своё представительство, по оценке Китса, они остаются политически изолированными и вряд ли будут иметь значительное влияние на политику нового правительства.

Во время предвыборной кампании Кульбергс также обещал усилить возможности Латвии по противодействию дронам и сохранить оборонные расходы на уровне 5% ВВП – одном из самых высоких показателей среди стран НАТО.

Партия премьер-министра Латвии, активного сторонника Украины, получает рекордную поддержку на выборах — экзитпол