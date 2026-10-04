В Латвии после выборов планируют сформировать проукраинскую коалицию и продолжить поддержку Киева
Киев • УНН
Партия премьер-министра Андриса Кульбергса получила 35,3% голосов и 42 места. Он обещает сохранить поддержку Украины и жёсткий курс в отношении Москвы.
Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс планирует остаться у власти и сформировать проукраинскую коалицию после убедительной победы его партии «Единый список» на парламентских выборах. Кульбергс уже пообещал продолжить поддержку Украины и жёсткий курс в отношении россии, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
После подсчёта 97% бюллетеней «Единый список» получил 35,3% голосов, что даёт партии 42 из 100 мест в парламенте. Reuters называет этот результат крупнейшей победой на парламентских выборах в Латвии с момента восстановления независимости в 1991 году.
Для парламентского большинства Кульбергсу всё равно понадобятся партнёры. По оценке политолога Робертса Китса, «Единый список» может сформировать большинство либо с «Национальным альянсом», который занимает жёсткую позицию в отношении кремля, либо с либеральными «Прогрессивными».
Кульбергс обещает не менять курс в отношении Украины
После выборов премьер подтвердил, что Латвия продолжит поддерживать Украину и будет придерживаться жёсткой политики в отношении москвы.
Любые экономические связи с россией делают нас слабыми. Да, это может принести дополнительные деньги, но это слабость, которую россия может использовать
Второе место на выборах с 13,1% заняла популистская «Латвия Первая», а пророссийская «Суверенная власть» получила 11,7%. «Национальный альянс» набрал 8,9%. Хотя пророссийские силы увеличили своё представительство, по оценке Китса, они остаются политически изолированными и вряд ли будут иметь значительное влияние на политику нового правительства.
Во время предвыборной кампании Кульбергс также обещал усилить возможности Латвии по противодействию дронам и сохранить оборонные расходы на уровне 5% ВВП – одном из самых высоких показателей среди стран НАТО.
Партия премьер-министра Латвии, активного сторонника Украины, получает рекордную поддержку на выборах — экзитпол04.10.26, 00:16 • 5496 просмотров