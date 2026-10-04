У Латвії після виборів планують сформувати проукраїнську коаліцію та продовжити підтримку Києва

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Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кульбергс планує залишитися при владі та сформувати проукраїнську коаліцію після переконливої перемоги його партії "Єдиний список" на парламентських виборах. Кульбергс уже пообіцяв продовжити підтримку України та жорсткий курс щодо росії, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Після підрахунку 97% бюлетенів "Єдиний список" отримав 35,3% голосів, що дає партії 42 зі 100 місць у парламенті. Reuters називає цей результат найбільшою перемогою на парламентських виборах у Латвії з моменту відновлення незалежності у 1991 році.

Для парламентської більшості Кульбергсу все одно знадобляться партнери. За оцінкою політолога Робертса Кітса, "Єдиний список" може сформувати більшість або з "Національним альянсом", який займає жорстку позицію щодо кремля, або з ліберальними "Прогресивними".

Кульбергс обіцяє не змінювати курс щодо України

Після виборів прем'єр підтвердив, що Латвія продовжить підтримувати Україну та дотримуватиметься жорсткої політики щодо москви.

Будь-які економічні зв'язки з росією роблять нас слабкими. Так, це може принести додаткові гроші, але це слабкість, яку росія може використати – заявив Кульбергс.

Друге місце на виборах із 13,1% посіла популістська "Латвія Перша", а проросійська "Суверенна влада" отримала 11,7%. "Національний альянс" набрав 8,9%. Хоча проросійські сили збільшили своє представництво, за оцінкою Кітса, вони залишаються політично ізольованими і навряд чи матимуть значний вплив на політику нового уряду.

Під час передвиборчої кампанії Кульбергс також обіцяв посилити протидронові можливості Латвії та зберегти оборонні витрати на рівні 5% ВВП – одному з найвищих показників серед країн НАТО.

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