Партія прем'єра Латвії, активного прихильника України, отримує рекордну підтримку на виборах – екзитпол

$44.8350.70
ukenru
20:56 • 3958 перегляди
Понад 5000 затриманих і сотні охоплених протестами шкіл: що відбувається у Франції і з чого все почалося
20:16 • 10106 перегляди
Засудженого в Україні за держзраду Шарія перевіряють в Іспанії на предмет зв'язків зі спецслужбами рф
17:17 • 20908 перегляди
Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені
3 жовтня, 10:00 • 45592 перегляди
"Не означає, що проблеми немає": Марченко після заяви ЄС пояснив, де бракує коштів у бюджеті
3 жовтня, 08:31 • 46426 перегляди
Запуск FP-7 повертає Україну до невеликої групи країн, які виробляють балістичні ракети - NYT
3 жовтня, 04:16 • 56576 перегляди
росія атакувала Північний міст у Києві – Кличко повідомив про влучанняVideo
3 жовтня, 04:05 • 42654 перегляди
росія заблокувала евакуацію цивільних з окупованих Олешок та відкинула пропозиції України – Лубінець
3 жовтня, 03:15 • 39269 перегляди
Історичне перехоплення – український Mirage уперше збив російську "Бандероль" вогнем із гарматиPhoto
3 жовтня, 02:17 • 34123 перегляди
Орбана підозрюють в особистому наказі затримати українських інкасаторів – справа вперше може дійти до експрем'єра
3 жовтня, 01:38 • 22654 перегляди
До 80 проколів і рух після підриву на міні – як ще посилили український військовий квадроциклPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.1м/с
79%
761мм
Популярнi новини
Переговори США і рф щодо України розширилися до багатомільярдної нафтової угоди - ЗМІ3 жовтня, 12:00 • 8062 перегляди
Виверження Анак-Кракатау змінило карту: біля вулкана утворилися два нові острови3 жовтня, 12:31 • 17928 перегляди
росія знову погрожує масованими ударами по Києву та закликає іноземців виїхати3 жовтня, 12:49 • 9330 перегляди
Пішки, на велосипедах і мопедах - Лубінець показав, як десятки людей намагаються виїхати з ОлешокVideo3 жовтня, 13:05 • 11166 перегляди
Українські далекобійні "санкції" спрацювали у самарському і брянському регіонах рф - ЗеленськийVideo15:41 • 20447 перегляди
Публікації
Україна готується відновити польоти, але вітчизняні авіакомпанії можуть не дочекатися2 жовтня, 10:40 • 81577 перегляди
Топ-10 комедій на вихідні: фільми, які допоможуть відпочити й посміятисяPhoto2 жовтня, 08:07 • 89966 перегляди
Суд продовжив запобіжні заходи лікарям Odrex, яких обвинувачують у медичній недбалості2 жовтня, 07:15 • 77068 перегляди
Міжнародний день кави: історія свята, походження напою та поява кави в Україні1 жовтня, 14:54 • 99644 перегляди
Навчання під землею у 2026 році: скільки профінансовано укриттів та збудовано безпечних шкіл
Ексклюзив
1 жовтня, 12:29 • 75037 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Бен Аффлек
Фрідріх Мерц
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
17-річна донька Бена Аффлека потролила його через невдалі стосунки, актор розповів про реакцію дітей21:05 • 1130 перегляди
Роналду спровокував новий виток суперечки навколо збірної Португалії "лайком" в InstagramVideo3 жовтня, 10:47 • 32666 перегляди
На Гаваях обрушилася в океан відома півтисячолітня морська арка ХолейVideo3 жовтня, 06:25 • 42583 перегляди
Брюс Вілліс з'явився на рідкісному фото з донькою на тлі боротьби з деменцієюPhoto3 жовтня, 01:06 • 42674 перегляди
Рубі Роуз розповіла, як у 15 років її звинуватили у вбивстві 4-річної дитини3 жовтня, 00:06 • 39479 перегляди
Актуальне
The New York Times
Золото
ATACMS
The Guardian
МіГ-29

Партія прем'єра Латвії, активного прихильника України, отримує рекордну підтримку на виборах – екзитпол

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Екзитпол прогнозує «Об’єднаному списку» прем’єра Андріса Кулбергса 35,6% голосів. Остаточні результати й склад коаліції ще не визначені.

Партія прем'єра Латвії, активного прихильника України, отримує рекордну підтримку на виборах – екзитпол

Партія прем'єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса "Об'єднаний список" набирає 35,6% голосів на парламентських виборах, свідчать дані екзитполу. Якщо результат підтвердиться після підрахунку бюлетенів, він стане найвищим для однієї політичної сили на виборах до Сейму з часу відновлення незалежності Латвії у 1991 році, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними екзитполу LETA та Латвійського суспільного мовника, на 2-му місці йде "Латвія на першому місці" з 11,3%, далі – "Прогресивні" з 11,1%. Загалом 5-відсотковий бар'єр можуть подолати 6 політичних сил.

Сам Кулбергс після оприлюднення екзитполу назвав попередній результат "величезною довірою виборців".

Люди хочуть змін, люди хочуть прямого спілкування, люди хочуть бачити, що ми ставимо економіку на перше місце для країни

– заявив прем'єр.

Вибори на тлі загрози з боку росії

Однією з ключових тем кампанії стала безпека Латвії та загроза з боку росії. Країна має спільний кордон із рф та білоруссю і після початку повномасштабної війни залишається одним із активних прихильників України.

Рига посилює кордон та збільшує оборонні витрати, прагнучи довести їх до 5% ВВП. Напередодні виборів Латвія також просила Німеччину направити винищувачі для посилення захисту свого повітряного простору.

На виборах до Сейму Латвії проголосували понад 11% виборців - ЗМІ02.10.26, 18:34 • 3696 переглядiв

Кулбергс послідовно виступає за підтримку України. Зокрема, у вересні він виступав проти виключення двох російських мільярдерів із санкційного списку ЄС.

За даними Bloomberg, Латвія також зберігає на своїх серверах близько 20% даних українського уряду, щоб захистити їх у разі російських атак.

Офіційні результати виборів стануть відомі після підрахунку бюлетенів. Наразі йдеться лише про дані екзитполу, тому остаточний розподіл місць у Сеймі та конфігурація майбутньої коаліції ще не визначені.

Латвія готова розмістити ядерну зброю за рішенням НАТО - президент01.10.26, 05:30 • 14563 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Державний кордон України
Білорусь
Рига
Bloomberg
Латвія
Європейський Союз
Німеччина
Україна