Партія прем'єра Латвії, активного прихильника України, отримує рекордну підтримку на виборах – екзитпол

Партія прем'єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса "Об'єднаний список" набирає 35,6% голосів на парламентських виборах, свідчать дані екзитполу. Якщо результат підтвердиться після підрахунку бюлетенів, він стане найвищим для однієї політичної сили на виборах до Сейму з часу відновлення незалежності Латвії у 1991 році, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За даними екзитполу LETA та Латвійського суспільного мовника, на 2-му місці йде "Латвія на першому місці" з 11,3%, далі – "Прогресивні" з 11,1%. Загалом 5-відсотковий бар'єр можуть подолати 6 політичних сил.

Сам Кулбергс після оприлюднення екзитполу назвав попередній результат "величезною довірою виборців".

Люди хочуть змін, люди хочуть прямого спілкування, люди хочуть бачити, що ми ставимо економіку на перше місце для країни – заявив прем'єр.

Вибори на тлі загрози з боку росії

Однією з ключових тем кампанії стала безпека Латвії та загроза з боку росії. Країна має спільний кордон із рф та білоруссю і після початку повномасштабної війни залишається одним із активних прихильників України.

Рига посилює кордон та збільшує оборонні витрати, прагнучи довести їх до 5% ВВП. Напередодні виборів Латвія також просила Німеччину направити винищувачі для посилення захисту свого повітряного простору.

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Кулбергс послідовно виступає за підтримку України. Зокрема, у вересні він виступав проти виключення двох російських мільярдерів із санкційного списку ЄС.

За даними Bloomberg, Латвія також зберігає на своїх серверах близько 20% даних українського уряду, щоб захистити їх у разі російських атак.

Офіційні результати виборів стануть відомі після підрахунку бюлетенів. Наразі йдеться лише про дані екзитполу, тому остаточний розподіл місць у Сеймі та конфігурація майбутньої коаліції ще не визначені.

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