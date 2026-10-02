На виборах до Сейму Латвії проголосували понад 11% виборців - ЗМІ
Київ • УНН
Станом на зараз голос віддали 177 319 громадян Латвії. Найвища явка зафіксована в Саулкрастському краї, найнижча - у Резекненському.
На виборах у Сейм Латвії свій голос наразі віддали 177 319 або 11,38% з 1 557 615 громадян, що мають право голосу. Про це повідомляє LSM, передає УНН.
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Найвища явка наразі спостерігалася в Саулкрастському краю, а найнижча - у Резекненському краю. У Ризі загалом проголосували 71 797 або 11,38% виборців. До цього числа входять також 4 907 осіб за кордоном, які подали заявки на голосування поштою.
У Латгале наразі проголосували 16 143 виборці, що становить 8,78% від загальної кількості тих, хто має право голосу.
Водночас, як повідомляють латвійські медіа, усі робочі дні цього тижня виборці мали змогу здати голос на зберігання на будь-якій із 933 виборчих дільниць по всій Латвії.
Нагадаємо
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо проведених росією виборів до державної думи рф. У документі йдеться про невідповідність так званих "виборів" фундаментальним умовам вільного та справедливого волевиявлення.
Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що закони країни не забороняють розміщення ядерної зброї на території республіки.