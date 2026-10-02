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На выборах в Сейм Латвии проголосовали более 11% избирателей — СМИ

Киев • УНН

 • 818 просмотра

По состоянию на данный момент свой голос отдали 177 319 граждан Латвии. Самая высокая явка зафиксирована в Саулкрастском крае, самая низкая — в Резекненском.

На выборах в Сейм Латвии проголосовали более 11% избирателей — СМИ

На выборах в Сейм Латвии свой голос на данный момент отдали 177 319, или 11,38%, из 1 557 615 граждан, имеющих право голоса. Об этом сообщает LSM, передает УНН.

Подробности

Самая высокая явка на данный момент наблюдалась в Саулкрастском крае, а самая низкая — в Резекненском крае. В Риге в общей сложности проголосовали 71 797, или 11,38%, избирателей. В это число также входят 4 907 человек за рубежом, которые подали заявки на голосование по почте.

В Латгале на данный момент проголосовали 16 143 избирателя, что составляет 8,78% от общего числа имеющих право голоса.

В то же время, как сообщают латвийские СМИ, в течение всех рабочих дней этой недели избиратели имели возможность сдать свой голос на хранение на любом из 933 избирательных участков по всей Латвии.

Напомним

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по поводу проведенных россией выборов в государственную думу рф. В документе говорится о несоответствии так называемых "выборов" фундаментальным условиям свободного и справедливого волеизъявления.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что законы страны не запрещают размещение ядерного оружия на территории республики.

Евгений Устименко

ПолитикаВыборы 2014
российская пропаганда
Ядерное оружие
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Парламентская ассамблея Совета Европы
Эдгарс Ринкевичс
Рига
Латвия
НАТО