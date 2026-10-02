Зеленский сообщил, что путин снял ограничения на удары, и рф усилила атаки на гражданские цели - FT
Киев • УНН
По данным украинской разведки, путин в сентябре приказал отменить ограничения для воздушных кампаний. После этого рф усилила удары по Киеву.
глава кремля владимир путин дал указание своим военачальникам отказаться от правил ведения войны, что привело к резкому увеличению ударов рф по гражданским объектам на фоне значительных попыток изменить перевес в войне, согласно разведданным, перехваченным Киевом. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил Financial Times, что украинские разведслужбы получили информацию о том, что глава кремля "отменил ограничения, которые регулировали предыдущие воздушные кампании".
"Он сказал, что теперь правил нет", – сказал Зеленский, имея в виду разведданные, которые включали перехваченные сообщения кремлевских чиновников.
Зеленский сказал, что "путин отдал приказ в сентябре, когда россия начала усиливать свои авиаудары по Киеву, поражая школы, больницы и дата-центры". Президент Украины сказал, что разбомбленная школа показала, насколько распространенными стали такие удары.
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