Ченцов Всеволод Валерьевич
Президент Украины провёл совещание по усилению сотрудничества с Евросоюзом. Главная цель — полноценное вступление Украины в ЕС, что рассматривается как задача безопасности.
Президент подписал указ об увольнении Всеволода Ченцова с поста постоянного представителя Украины при ЕС. Он занял должность вице-премьера по евроинтеграции.
Часть министров правительства Свириденко сохранили свои должности и в обновленном Кабмине.
Верховная Рада назначила новый Кабмин во главе с Сергеем Корецким. Некоторые министры сохранили должности, а ряд министерств был разделен.
На заседании фракции с президентом Зеленским представили кандидатуры будущих министров. Среди них Всеволод Ченцов, Виталий Ким и Денис Маслов.
ЕС официально открыл кластер 6 "Внешние отношения" в переговорах о вступлении Украины. Вице-премьер Качка заявил, что это подтверждает прогресс и интеграцию Украины в ЕС.
Киев опасается задержки вступления в ЕС из-за выборов во Франции и темпов реформ. Украину раздражают предложения лишь об ассоциированном членстве в блоке.
Украина боится откладывания вступления на фоне выборов во Франции. А у ЕС есть вопросы относительно темпов реформ.
ЕС готовит модель постепенной интеграции Украины с доступом к рынку и программам без права голоса. Членство возможно не ранее 2027 года из-за реформ.