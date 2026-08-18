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Ченцов Всеволод Валерьевич

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Всеволод Валерьевич Ченцов родился 10 апреля 1974 года в Дрогобыче Львовской области. В 1996 году окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Карьерный дипломат на службе МИД Украины с 1996 года. Работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в Представительстве при ЕС. С 2017 по 2021 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Нидерландах и представитель при Организации по запрещению химического оружия. С августа 2021 года - Представитель Украины при Европейском союзе, где вел переговоры о вступлении Украины в ЕС, санкционной политике против России и координации сотрудничества с европейскими институтами. 16 июля 2026 года назначен вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции в правительстве Сергея Корецкого.
2007–2011
Заместитель представителя Украины при ЕС
2017–2021
Посол Украины в Нидерландах, представитель при ОЗХО
2021
Возглавил Представительство Украины при Европейском союзе
2026
Назначен вице-премьер-министром по вопросам евроатлантической и евроинтеграции
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