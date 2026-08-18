Ченцов Всеволод Валерьевич

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Всеволод Валерьевич Ченцов родился 10 апреля 1974 года в Дрогобыче Львовской области. В 1996 году окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Карьерный дипломат на службе МИД Украины с 1996 года. Работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в Представительстве при ЕС. С 2017 по 2021 год - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Нидерландах и представитель при Организации по запрещению химического оружия. С августа 2021 года - Представитель Украины при Европейском союзе, где вел переговоры о вступлении Украины в ЕС, санкционной политике против России и координации сотрудничества с европейскими институтами. 16 июля 2026 года назначен вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции в правительстве Сергея Корецкого.