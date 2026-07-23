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Таймс

Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕС

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Президент подписал указ об увольнении Всеволода Ченцова с поста постоянного представителя Украины при ЕС. Он занял должность вице-премьера по евроинтеграции.

Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Всеволода Ченцова с поста постоянного представителя Украины при Европейском Союзе. Текст документа опубликован на сайте главы государства, сообщает УНН.

Детали

"Освободить Ченцова Всеволода Валерьевича с должности представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии", - говорится в документе.

Тем временем председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел первую встречу с новоназначенным Вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволодом Ченцовым.

Успешное продвижение Украины к членству в Европейском Союзе требует четкой, системной и постоянной координации между парламентом и правительством. ... Верховная Рада остается надежным институтом в обеспечении необходимых законодательных изменений, направленных на выполнение критериев членства и дальнейшее продвижение переговорного процесса

- подчеркнул Стефанчук.

Также стороны обсудили вопросы защиты интересов Украины в сферах безопасности и обороны, экономики и обеспечения благосостояния граждан.

Напомним

Кадровый дипломат Всеволод Ченцов впервые попал в состав правительства. Он занял должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

До этого Ченцов работал на различных должностях в МИД, посольствах Украины в Польше, Турции и Представительстве Украины при ЕС. В 2017 году стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Нидерландах. С 2021 года руководил Представительством Украины при Евросоюзе.

Зеленский отправляет Качку посланником в ЕС17.07.26, 11:53 • 4960 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Политика
Верховная Рада
Европейский Союз
Руслан Стефанчук
Владимир Зеленский
Украина