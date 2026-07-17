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Зеленский отправляет Качку посланником в ЕС

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Тарас Качка будет совмещать работу в представительстве Украины в ЕС с функцией торгового представителя. Ожидается решение еще по четырем кластерам в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Зеленский отправляет Качку посланником в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Тараса Качку назначают в представительство Украины в ЕС, по совместительству он останется торговым представителем Украины, пишет УНН.

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"Говорил с Тарасом Качкой. Поблагодарил за работу в правительстве Украины и содержательность, конструктивность взаимодействия нашего государства с европейскими институтами", - отметил Зеленский в соцсетях после увольнения Качки с должности вице-премьера по евроинтеграции.

Президент отметил, что "сделаны важные вещи, и теперь нужно развивать больше секторальной, детализированной активности для прохождения уже открытых кластеров в переговорах с Евросоюзом о вступлении Украины и сосредоточиться на коммуникации как с институтами Евросоюза, так и с национальными правительствами стран ЕС для открытия следующих кластеров".

Ожидаем решения еще по четырем кластерам. Считаю, что Тарас наиболее эффективно сможет это реализовать в представительстве Украины в ЕС – в Брюсселе. Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами

- подчеркнул Зеленский.

По его словам, "правительственные чиновники и дипломатическая команда Офиса поддержат Тараса в выполнении определенных задач".

Парламент назначил новое правительство во главе с Корецким16.07.26, 16:06 • 41878 просмотров

Юлия Шрамко

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Владимир Зеленский
Украина