Зеленский отправляет Качку посланником в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Тараса Качку назначают в представительство Украины в ЕС, по совместительству он останется торговым представителем Украины, пишет УНН.

"Говорил с Тарасом Качкой. Поблагодарил за работу в правительстве Украины и содержательность, конструктивность взаимодействия нашего государства с европейскими институтами", - отметил Зеленский в соцсетях после увольнения Качки с должности вице-премьера по евроинтеграции.

Президент отметил, что "сделаны важные вещи, и теперь нужно развивать больше секторальной, детализированной активности для прохождения уже открытых кластеров в переговорах с Евросоюзом о вступлении Украины и сосредоточиться на коммуникации как с институтами Евросоюза, так и с национальными правительствами стран ЕС для открытия следующих кластеров".

Ожидаем решения еще по четырем кластерам. Считаю, что Тарас наиболее эффективно сможет это реализовать в представительстве Украины в ЕС – в Брюсселе. Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами