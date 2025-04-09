Игорь Коломойский

Присвоение 129 млн грн на ремонте водопровода в Днепропетровской области: в деле четверо подозреваемых, среди которых брат Дубинского

САП и НАБУ расследуют дело о хищении 129 млн грн на реконструкции водопровода в Каменском районе. Леониду Дубинскому и трем другим лицам предъявлено обвинение в завышении цен на трубную продукцию в три раза.