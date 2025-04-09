Игорь Коломойский

Суд принял решение оставить Игоря Коломойского под стражей до 8 мая по делу о заказном убийстве юриста Карпенко в 2003 году.
Петр Порошенко за 2024 год задекларировал 4,6 млрд грн дохода, что в 30 раз больше, чем в 2021. Из них 1,21 млрд грн выведено за
границу.
Журналист Роман Скрыпин обвинил Петра Порошенко в спекуляциях на армии, сокрытии состояния и команде в отсутствии патриотизма. Он
напомнил о сдаче Крыма и разворовывании оборонной промышленности.
Военные инициировали сбор средств на билет домой для Алексея Порошенко, который скрывается за границей. Также призывают СМИ
бойкотировать политиков, чьи дети уклоняются от службы.
САП и НАБУ расследуют дело о хищении 129 млн грн на реконструкции водопровода в Каменском районе. Леониду Дубинскому и трем другим
лицам предъявлено обвинение в завышении цен на трубную продукцию в три раза.