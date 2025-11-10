Коломойский и Боголюбов выплатят 3 млрд долларов "ПриватБанку" - решение суда Англии
Высокий суд Англии обязал бывших владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить 3 миллиарда долларов. Суд признал, что они незаконно присвоили почти 2 миллиарда долларов средств банка.
Детали
Суд признал, что Боголюбов и Коломойский незаконным способом присвоили почти 2 миллиарда долларов средств "ПриватБанка" с помощью "очень сложной схемы перекредитования".
Полная сумма обязательства бывших владельцев перед Банком еще должна быть определена. В то же время, поскольку суд удовлетворил требования Банка в полном объеме, они, вероятно, будут обязаны выплатить более 1,7 млрд долларов США даже без учета процентов за более чем десятилетний период.
Полная сумма, подлежащая выплате Банку, включая проценты и юридические издержки, будет определена на следующем слушании позднее в этом году и, вероятно, в общей сложности значительно превысит 2 млрд долларов США
Эти суммы должны быть выплачены до 24 ноября 2025 года, а в случае неуплаты до этой даты на них будут начисляться проценты. В случае, если эти средства не будут уплачены добровольно, начнется процедура принудительного взыскания.
