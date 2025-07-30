ПриватБанк виграв суд у Лондоні проти Коломойського і Боголюбова
Київ • УНН
ПриватБанк виграв судову справу в Лондоні проти своїх колишніх власників, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Рішення суду дозволяє банку продовжити розгляд справи щодо відшкодування збитків.
ПриватБанк здобув перемогу в багатомільярдному судовому процесі у Лондоні проти його колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, повідомили у банку у середу, передає УНН.
ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова
Ідеться про рішення Високого суду в Лондоні. Так, рішення ухвалено на користь ПриватБанку.
Доповнення
У 2018 році ПриватБанк подав апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона, відповідно до якого банку було відмовлено у розгляді позову до колишніх власників банку.
За даними ПриватБанку, суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн дол. до 1,2 млрд дол., але дійшов висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів. Але суд дозволив оскаржити це рішення, що і зробив ПриватБанк.
Високий суд Лондона з 25 по 31 липня 2018 року провів низку слухань за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінансової установи з приводу організації шахрайських схем із виведенням коштів на суму 1,9 млрд дол.
Згодом ПриватБанк здобув перемогу в апеляційному суді Лондона у справі проти ексвласників.