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Суд Лондона заслухав справу за звинуваченням у шахрайстві екс-власників ПриватБанка

Суд Лондона заслухав справу за звинуваченням у шахрайстві екс-власників ПриватБанка

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Високий Суд Лондона з 25 по 31 липня 2018 року провів низку слухань за позовом АТ КБ “ПриватБанк” до колишніх власників фінансової установи — українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова з приводу організації шахрайських схем із виведенням коштів на суму 1,9 млрд доларів США. Свою заяву з приводу розгляду справи опублікувала прес-служба “ПриватБанку”, передає УНН.

“Під час слухання, провідний адвокат „ПриватБанку“ Стефен Сміт пояснив, що у період з квітня 2013 року до серпня 2014 року, пан Коломойський та пан Боголюбов організували шахрайську схему з надання позик 46 позичальникам для здійснення виплати за 54 удаваними „договорами поставки“ на поставку в неймовірних обсягах товарів, таких як марганцева руда, поліетилентерефталат та концентрат яблучного соку, та схеми перекредитування, спрямовані на приховування шахрайських дій”, — йдеться у заяві.

Слухання у Високому Суді розпочалося у середу, 25 липня, та завершилося у вівторок, 31 липня 2018 року, за участю судді пана Джастіса Фанкорта. Протягом слухання Банк представив Високому Суду детальні аргументи та докази щодо позову, та судового наказу про всесвітній арешт активів, який був виданий для забезпечення позову.

Позов, як підстава для судового наказу про арешт активів, включає заяви, що пан Коломойський та пан Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 млрд доларів США у 2014 році шляхом укладення низки удаваних правочинів, що мали наслідком переказування грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли чи контролювали.

Як зазначається, позики надавалися без належного затвердження чи проведення перевірок, в той час як договори поставок були укладені як прикриття, що дозволило здійснити виплату 1,9 млрд доларів США шістьом компаніям:

  • TEAMTREND LIMITED (Великобританія)
  • TRADE POINT AGRO LIMITED (Великобританія)
  • COLLYER LIMITED (Великобританія)
  • ROSSYN INVESTING CORP (Британські Віргінські Острови)
  • MILBERT VENTURES INC (Британські Віргінські Острови)
  • ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD (Британські Віргінські Острови).

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За даними “ПриватБанку”, жодна з компаній не має веб-сторінок, офісів, працівників, складських приміщень, робочої сили або будь-якої іншої публічної присутності. Така схема була втіленням ідеї пана Коломойського та пана Боголюбова, які в той час були власниками більше 90% акцій Банку та членами його наглядової ради.

“Це було дуже важливе слухання та істотний крок Банку в отриманні належної компенсації коштів, які були незаконним чином привласнені його колишніми власниками. Ми впевнені, що Високий Суд Лондона буде неупередженим та справедливим під час розгляду поставлених перед ним питань”, — заявив керівник напрямку правового забезпечення “ПриватБанку” Ярослав Матузка.

В адвокатській компанії, яка обслуговує інтереси Позивача, наголошують на існуванні грунтовних доказів вини колишніх власників.

“Сила вимог Банку відображена у визнанні Відповідачами, що Банк має достатню для судового розгляду справу проти них щодо шахрайства. Банк повністю довіряє англійському суду у здійсненні правосуддя у справі”, — прокоментував партнер міжнародної адвокатської компанії Хоган Ловеллс Річард Льюіс.

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Нагадаємо, 19 грудня 2017 року Лондонський суд видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова і шести компаній, які їм, імовірно, належать або є під їхнім контролем. Ухвалу було затверджено на підставі позову націоналізованого "ПриватБанку". Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку 1,9 млрд доларів, провівши низку незаконних операцій. 25 січня суд продовжив арешт активів на суму понад 2,5 млрд доларів США.

У середині березня 2018 року Високий суд Лондона зобов'язав структури, пов'язані з Коломойським та Боголюбовим, деталізувати інформацію про операції з коштами банку на 1,9 млрд доларів, одержаними від інших осіб.

20 березня Коломойський заявив, що не існує незалежного розслідування Kroll стосовно “Приватбанку”. З березня 2018 року екс-власники банку, а також пов'язані з ними офшори та фізичні особи почали подавати десятки позовів в українські суди, у яких оскаржують процедуру націоналізації і вимагають компенсацій за пов'язані з нею фінансові втрати.

Таким чином колишні акціонери "ПриватБанку" оскаржують застосовність юрисдикції Високого суду Лондона під час розгляду позову націоналізованої Україною фінустанови.

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