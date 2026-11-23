Трамп заявив, що демократи та Іран намагалися утримувати високі ціни на нафту
Київ • УНН
Трамп заявив, що демократи та Іран навмисно намагалися підтримувати високі ціни на нафту перед проміжними виборами. За його словами, після голосування ціни рекордно впали.
Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи та Іран навмисне намагалися утримувати високі ціни на нафту напередодні проміжних виборів у Конгрес США, де Республіканська партія Трампа зазнала значних втрат, стверджуючи, що з того часу ціни "впали на рекордний рівень". Про це він написав у Truth Social 22 листопада, пише УНН.
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"Як усі пам'ятають, я передбачив дві речі щодо проміжних виборів 3 листопада. По-перше, якщо демократи переможуть, фондові ринки суттєво впадуть, що вони й зробили, і по-друге, що Ісламська Республіка Іран, яка станом на сьогодні вбила 81 000 протестувальників, почне більш агресивні атаки, що також сталося. За останній тиждень Іран запустив більше дронів і ракет, ніж будь-коли за понад рік. Не хвилюйтеся, їх усіх збили, і вони не завдали жодної шкоди. Іранські лідери вважають демократів слабкими, неефективними та такими, що руйнують країну, але я не дозволю цьому статися!" - написав Трамп.
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"І демократи, і Іран боролися неймовірно, щоб ціна на нафту якомога довше залишалася високою, і з моменту виборів ціна на нафту впала на рекордний рівень. Шкода, що виборці не зрозуміли цього, перш ніж натиснути на гачок, але вибори повністю були дуже "дивними". Зрештою, Америка переможе!", - наголосив Трамп.
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