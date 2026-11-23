Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи та Іран навмисне намагалися утримувати високі ціни на нафту напередодні проміжних виборів у Конгрес США, де Республіканська партія Трампа зазнала значних втрат, стверджуючи, що з того часу ціни "впали на рекордний рівень". Про це він написав у Truth Social 22 листопада, пише УНН.

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"Як усі пам'ятають, я передбачив дві речі щодо проміжних виборів 3 листопада. По-перше, якщо демократи переможуть, фондові ринки суттєво впадуть, що вони й зробили, і по-друге, що Ісламська Республіка Іран, яка станом на сьогодні вбила 81 000 протестувальників, почне більш агресивні атаки, що також сталося. За останній тиждень Іран запустив більше дронів і ракет, ніж будь-коли за понад рік. Не хвилюйтеся, їх усіх збили, і вони не завдали жодної шкоди. Іранські лідери вважають демократів слабкими, неефективними та такими, що руйнують країну, але я не дозволю цьому статися!" - написав Трамп.

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"І демократи, і Іран боролися неймовірно, щоб ціна на нафту якомога довше залишалася високою, і з моменту виборів ціна на нафту впала на рекордний рівень. Шкода, що виборці не зрозуміли цього, перш ніж натиснути на гачок, але вибори повністю були дуже "дивними". Зрештою, Америка переможе!", - наголосив Трамп.

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