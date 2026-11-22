В Україні запустять платформу для повідомлень про відсутність світла, тепла й води
Київ • УНН
Мінцифри та Мінрозвитку громад створюють платформу для повідомлень про перебої з базовими послугами. Дані обіцяють опрацьовувати цілодобово.
Міністерство цифрової трансформації та Міністерство у справах громад та територій запускають єдину цифрову платформу, де можна буде повідомити про відсутність електроенергії, тепло- та водопостачання. Про це розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.
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За його словами, на цій платформі "кожна людина зможе повідомляти про відсутність базових послуг: світла, тепла, води".
Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції
Він додав, що ці дані потрібні, щоб "ми бачили реальну картину і реагували у режимі 24/7".
Нагадаємо
У понеділок, 23 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 3,5 черг.
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