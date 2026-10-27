Гроші за перенесення споживання електроенергії: як українці зможуть отримувати винагороду

Українцям і підприємствам пропонують платити за зміну графіка споживання електроенергії. Наприклад, за перенесення роботи приладів із годин найбільшого навантаження на інший час. Для участі потрібно буде укласти договір з агрегатором - компанією, яка представляє споживачів на енергоринку. Проєкт змін до правил роздрібного ринку 27 жовтня схвалила НКРЕКП. УНН пояснює, як взяти участь у такому проєкті, що потрібно знати про винагороду та як її отримати.

Як працюватиме механізм

У НКРЕКП так пояснюють двозонний механізм споживання електроенергії: протягом доби попит на неї змінюється. Коли люди одночасно вмикають побутову техніку, енергосистемі потрібна додаткова потужність. А зміна графіка роботи приладів якраз допоможе розподілити навантаження на систему рівномірніше.

Агрегатор об’єднуватиме можливості учасників змінювати споживання та надаватиме відповідні послуги на ринку. Споживач зможе отримати винагороду, виконавши умови. Зауважимо, що проєкт передбачає як перенесення споживання, так і тимчасове зменшення або збільшення навантаження за командою агрегатора у відповідь на потреби ринку.

Хто зможе брати участь у програмі

Регулятор називає серед потенційних учасників домогосподарства і підприємства. Для квартири чи будинку прикладом може бути зміна часу роботи побутових приладів, для бізнесу - перенесення частини виробничих процесів. Власна сонячна станція в повідомленні НКРЕКП не названа обов’язковою умовою. Але участь залежатиме від остаточних правил, технічної можливості обліку та пропозицій агрегаторів.

Підкреслимо, що участь добровільна. Чинний закон дозволяє приєднатися до агрегованої групи без згоди електропостачальника. Змінювати компанію, яка постачає електроенергію, не потрібно: договір на постачання та договір з агрегатором - окремий.

Як отримати винагороду: покроковий план для українців

Після затвердження правил і появи пропозицій для того, щоб отримати винагороду, потрібно послідовно виконати наступні дії.

По-перше, знайти агрегатора. Для цього треба з'ясувати, чи працює компанія з побутовими клієнтами або відповідним бізнесом і які умови пропонує. Перевірте компанію можна в ліцензійному реєстрі НКРЕКП за посиланням. При цьому варто пам'ятати, що закон передбачає випадки, коли окрема ліцензія на агрегацію не потрібна.

По-друге, уточнити питання обліку. Агрегатора та оператора системи розподілу варто запитати про те, чи підходить наявний лічильник, чи потрібне додаткове обладнання і хто за нього платить. Лічильник, який показує лише загальне споживання, не покаже, скільки електроенергії використано в конкретні години. Швидше за все, для того, щоб взяти участь у проєкті, знадобиться двозонний лічильник.

Наступний крок - укладання договору. Проєкт постанови передбачає письмовий договір із зазначенням обладнання, порядку управління, розрахунків і виплат. Варто уточнити, як надходитимуть команди, чи можна їх не виконати, як визначатимуть результат і які витрати нестиме споживач.

Після цього потрібно повідомити постачальника, якщо цього вимагатимуть остаточні правила. Можна надіслати письмове повідомлення на поштову чи електронну адресу відомства або звернутися через електронний кабінет протягом трьох робочих днів після укладення чи розірвання договору. У тексті повідомлення слід зазначити відповідні електроустановки та точки обліку.

А надалі від людини потрібно буде лише виконувати умови та перевіряти розрахунки. Проєкт передбачає, що агрегатор інформуватиме учасника про результати принаймні раз за розрахунковий період. У платіжній інформації мають зазначатися вартість послуг, заохочувальні виплати, строки та способи розрахунку.

Яку винагороду можна буде отримати

Назвати суму поки неможливо, адже НКРЕКП не встановила ані єдиної ставки за кіловат-годину, ані гарантованої щомісячної виплати. За проєктом, порядок розрахунку результатів і виплат визначить договір відповідно до правил ринку.

Тому перед тим, як брати участь у програмі, є сенс з’ясувати, за що саме платитимуть, як вимірюватимуть зміну споживання, чи є плата за послуги агрегатора та витрати на обладнання. Крім того, варто врахувати витрати та можливі податки. Останні залежатимуть від оформлення виплат і статусу отримувача.

Які прилади можна використовувати в інший час

Передусім варто звернути увагу на техніку, графік якої можна змінити без шкоди для побуту чи виробництва:

пральні та посудомийні машини;

бойлери, якщо це дозволяє їхня система керування;

заряджання електромобілів і накопичувачів за наявності відповідного обладнання;

частину виробничих процесів, якщо перенести їх безпечно й технологічно можливо.

Години залежатимуть від договору та ситуації в енергосистемі. Наприклад, 27 жовтня "Укренерго" просило обмежити використання потужних приладів з 16:00 до 22:00.

Крім того, не варто вимикати холодильник чи медичні прилади, якщо потрібна їхня безперервна робота. Після відновлення світла не слід одночасно запускати всі потужні прилади - це може перевантажити мережу.

Нічний тариф: як економити вже зараз

Винагорода від агрегатора і двозонний тариф - різні механізми. У першому випадку йдеться про оплату за узгоджену зміну навантаження, у другому - про нижчу ціну електроенергії вночі за встановленого та запрограмованого двозонного лічильника.

Для більшості побутових споживачів ціна становить 4,32 грн за кВт·год. За двозонного обліку з 23:00 до 7:00 діє половина цієї ціни - 2,16 грн за кВт·год. Чинні ціни для населення продовжили до 30 квітня 2027 року. Для окремих категорій, зокрема споживачів із правом на пільговий тариф для електроопалення, розрахунок може відрізнятися. Якщо перенести 100 кВт·год споживання на місяць із денних годин на нічні, різниця в оплаті за загальним тарифом становитиме 216 грн.

Коли запрацює система і як вона допоможе енергетиці

Станом на 27 жовтня 2026 року НКРЕКП схвалила лише проєкт змін. Його планують винести на обговорення, але конкретної дати ухвалення нових правил і запуску виплат регулятор поки не назвав.

За задумом НКРЕКП, участь українців у програмі агрегації допоможе зменшувати пікове навантаження та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням. Але експерти у галузі енергетики вже попереджають: результат залежатиме від кількості учасників та умов винагороди.

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