Як зменшити рахунки за комуналку взимку: дієві способи заощадити на платежах

Узимку українці змушені віддавати велику частину своїх зарплат і пенсій, щоб оплатити опалення, нагрівання води та роботу електроприладів. Для багатьох оплата "комуналки" у цей період стає непосильним тягарем, через який доводиться або позичати гроші, або накопичувати борги за послуги. Адже, як не парадоксально, для того, аби зробити квартиру чи будинок енергоефективними. теж потрібні чималі кошти.

Однак впоратися з проблемою можна без дорогого ремонту оселі та заміни побутової техніки. Варто лише трішки скоригувати свої побутові звички та контролювати споживання комунальних благ. Як це зробити, розповідає УНН.

За що взимку українці платять найбільше

Велику частину коштів в зимовий період традиційно забирає опалення. У квартирах із центральним опаленням людям надходить єдина платіжка за спожите тепло. А у квартирах чи приватних будинках із автономним опаленням для того, щоб нагрітися, доводиться платити одразу за низку послуг: газ, електроенергію чи витрачати гроші на придбання твердого палива.

Наразі електроенергія для населення коштує 4,32 грн за кВт·год — такий тариф уряд зберіг до 30 квітня 2027 року. Для мешканців житла з електроопаленням діє пільгова ціна 2,64 грн за кВт·год у межах 2000 кВт·год на місяць. Газ для клієнтів "Нафтогазу" за планом "Фіксований" коштує 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2027 року. А вартість тепла та води буде для українців із різних міст і селищ різною, бо залежить від конкретного постачальника.

Як економити на опаленні без втрати комфорту

Спочатку розберімося з температурою, яку вважають безпечною та комфортною для житлових кімнат взимку. Для більшості регіонів України вона коливається в межах 18 – 21 °C. Але дітям, літнім людям і тим, хто має захворювання, може знадобитися тепліше приміщення.

У Держенергоефективності українцям з цього приводу радять знижувати температуру опалення на один градус там, де це можливо зробити технічно. Спираються на інформацію про те, що це може скоротити використання тепла приблизно на 5%. Втім зауважимо, що такий результат не гарантує аналогічного зменшення платіжки. Крім того, для квартир із централізованим опаленням фінансовий ефект залежить від того, як обліковують і розподіляють тепло: без індивідуального обліку зменшення нагріву одного радіатора не обов’язково знизить нарахування.

Тому для того, щоб реально зекономити на опаленні та не замерзнути у власному будинку, пропонуємо дослухатися до інших порад. Так, батареї не потрібно затуляти меблями, довгими шторами або сушити на них одяг. Це допоможе потоку теплого повітря максимально розподілитися по всій кімнаті, адже на батареях не буде перешкод.

Допомогти також може фольгований екран, який потрібно встановити на задню стінку поза батареєю чи радіатором опалення. Фольга спрацює як відбивач і тепло, яке б мало гріти зовнішню стіну, обігріватиме кімнату.

До слова, житлові кімнати краще провітрювати коротко й інтенсивно, ніж годинами тримати вікно прочиненим. Під час провітрювання терморегулятор можна тимчасово зменшити, але перекривати вентиляційні канали не можна.

Утеплення квартири: недорогі способи зберегти тепло

Перед тим, як витратитися на новий дорогий енергоефективний котел, радіатори чи обігрівачі, варто перевірити вікна й двері. Зокрема, замінити зношені ущільнювачі, відрегулювати віконні стулки, закрити щілини біля порога та дверної коробки. Такі речі можуть здаватися незначними, але саме через щілини у вікнах і дверях втрачається левова частка тепла. Крім того, через них кімнатами гуляють постійні протяги, що змушують мешканців вмикати додаткові засоби обігріву.

Щільні штори також зменшують відчуття холоду від скла й цим можна користуватися. Але, як ми вже писали вище, вони не повинні перекривати радіатор.

А от на що не варто витрачати кошти та час, так це на розрекламовані засоби типу тонкої "утеплювальної" плівки. Дистриб'ютори обіцяють, що, наклеєна на вікна й навіть стіни. вона допоможе втримати тепло в помешканнях. Але на практиці результат від такого засобу - мізерний, або й узагалі відсутній.

У деяких родинах заради збереження тепла із настанням холодів герметизують вентиляцію. Але це лише підвищує вологість і ризик появи плісняви. Крім того, нефункціонуюча вентиляція може стати смертельно небезпечною, якщо кімната задимиться чи у ній почне накопичувати чадний газ.

Готуємось до зими: чек-лист для дому, який допоможе зберегти тепло та підготуватися до відключень

Економія електроенергії: від бойлера до нічного тарифу

Багато електрики споживають бойлери, обігрівачі, електроплити та кондиціонери, які працюють на обігрів. Наприклад, прилад потужністю 2 кВт за п’ять годин використає 10 кВт·год, що за звичайним тарифом коштує 43,20 грн.

Тому для бойлера доцільно обрати помірне нагрівання й вимикати його, коли температура води сягне 55 °C, замість того, щоб нагрівати до 70 °C. Холодильник слід тримати якомога далі від джерел тепла. У такому разі він не нагріватиметься ззовні та використовуватиме менше енергії аби охолодити свою камеру.

Пральну машину для заощадження недешевих кіловатів теж варто завантажувати раціонально. У барабані має залишатися вільне місце, адже перевантажена постільною білизною та одягом техніка витратить більше електроенергії та води для того, аби виправити речі.

Слід також скористатися нагодою та встановити в оселі лічильник із функцією обліку електроенергії "день-ніч", якщо раніше ще цього не зробили. За двозонного обліку вночі, з 23:00 до 07:00, електроенергія коштує вдвічі дешевше: за чинного базового тарифу - 2,16 грн за кВт·год. Якщо за місяць 50 кВт·год припадає на ніч, економія проти однозонного обліку становить 108 грн. Але перед заміною лічильника варто порівняти цю вигоду з витратами на його встановлення.

Як зменшити споживання газу та води з грудня по березень

Для того, аби заощадити на "блакитному паливі", під час приготування їжі полум’я газової конфорки не повинно виходити за межі дна посуду. Також не варто нехтувати кришкою на каструлі, яка допомагає швидше довести страву до готовності.

Економність газового котла залежить від правильних налаштувань і технічного обслуговування, яке має виконувати фахівець. Самостійно змінювати конструкцію газового обладнання чи перекривати вентиляцію неприпустимо.

Води можна витрачати менше, якщо приймати душ замість ванни, встановити аератори на крани, користуватися ощадними душовими насадками та відремонтувати змішувачі й бачок унітаза, що підтікають.

Важлива запорука заощадження на "комуналці", якою часто нехтують, - це передача показників лічильників у терміни, встановлені операторами й постачальниками. Інакше рахунки можуть розраховувати за орієнтовними обсягами з подальшим перерахунком, що відчутно вдарить по бюджету.

Субсидія на опалювальний сезон 2026/27: хто і коли має звернутись до Пенсійного фонду

Субсидії та пільги: яка допомога доступна взимку українцям

Домогосподарства, для яких комунальні послуги - непосильним фінансовим навантаженням на сімейний кошторис, можуть претендувати на житлову субсидію. Її розраховують індивідуально за доходами, складом сім’ї, вартістю послуг у межах соціальних нормативів і розміром обов’язкового платежу.

За інформацією Пенсійного фонду, на опалювальний сезон 2026-2027 років більшості чинних одержувачів субсидію перерахують автоматично, зокрема й у разі нульової виплати влітку. Звернутися до установ потрібно тим, хто оформлює її вперше, а також домогосподарствам, у яких змінився склад родини або перелік послуг.

Якщо людина встигне подати заяву на державну допомогу до 30 листопада 2026 року включно, то закон дозволяє призначити субсидію з початку опалювального сезону за наявності права на неї. Для розрахунку субсидії на опалення враховують період із 16 жовтня до 15 квітня.

Документи приймають Пенсійний фонд, ЦНАПи, органи місцевого самоврядування. Подати їх можна також онлайн через портал ПФУ чи портал адміністративних послуг "Дія".

Зауважимо, що субсидія в Україні доступна орендарям і переселенцям. Крім того, окремі пільги на комунальні послуги передбачені для учасників бойових дій - 75%, осіб з інвалідністю внаслідок війни - 100%, членів сімей загиблих захисників - 50% у межах соціальних норм і за відповідних умов.

Скільки можна заощадити на комунальних послугах в однокімнатній квартирі

Візьмемо умовну квартиру з центральним опаленням і газовою плитою. За місяць її мешканець використав 220 кВт·год електроенергії, 8 кубометрів газу та 5 кубометрів холодної води. Електрика коштуватиме 950,40 грн, газ - 63,68 грн. Припустімо, сукупний тариф на водопостачання й водовідведення становить 40 грн за кубометр: це ще 200 грн. Додамо умовні 1500 грн за опалення та 300 грн інших платежів. Разом - 3014,08 грн.

Після заміни ламп, зменшення зайвого нагріву води й усунення витоків споживання скоротилося до 180 кВт·год, 6 кубометрів газу та 4 кубометрів води. Відповідні платежі становитимуть 777,60 грн, 47,76 грн і 160 грн. За незмінних витрат на тепло та інших послуг загальна сума зменшиться до 2785,36 грн. Різниця - 228,72 грн, або близько 7,6% на місяць.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, як зекономити електроенергію влітку та зменшити витрати. Експерти радять українцям налаштувати техніку та змінити звички, щоб зменшити витрати.