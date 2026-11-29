В Іспанії зафіксували рекордну явку на дострокових парламентських виборах, які можуть покласти край 8-річному правлінню прем'єр-міністра Педро Санчеса та привести до влади ультраправих. Про це повідомляє Politico з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Іспанії, пише УНН.

Деталі

Станом на 14:00 за місцевим часом проголосували 45,7% зареєстрованих виборців – це найвищий показник на цей час від моменту відновлення демократії в країні. На виборах 2023 року явка становила 40,48%, а попередній рекорд у 42% зафіксували у 1993 році.

Майже 39 млн іспанців мають право голосу. Громадяни обирають склад парламенту, від якого залежатимуть формування нового уряду та призначення прем'єр-міністра.

Більшість опитувань прогнозують перемогу правоцентристської Народної партії Альберто Нуньєса Фейхоо, однак для формування більшості їй, імовірно, знадобиться підтримка ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаля. Такий союз може вперше після завершення диктатури Франсіско Франко привести ультранаціоналістів до складу національного уряду. Водночас Санчес розраховує, що висока явка допоможе соціалістам зберегти владу.

Що зміна влади в Іспанії може означати для України

Як зазначає аналітичний центр EPIK, Народна партія, як і соціалісти Санчеса, виступає за продовження військової, фінансової та гуманітарної підтримки України, а також збереження санкцій проти росії.

Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 437 мільйонів євро

Водночас позиція Vox менш однозначна. У передвиборчій програмі партії немає згадок про Україну, а в лютому 2026 року її представники в Європарламенті утрималися під час голосування за резолюцію щодо продовження військової та фінансової підтримки Києва. Тому подальша політика Мадрида щодо України може залежати від впливу ультраправих на майбутній уряд.

У березні 2026 року уряд Санчеса взяв на себе зобов'язання надати Україні 1 млрд євро військової допомоги протягом року. Загальний обсяг військової підтримки Іспанії з 2022 по 2026 рік з урахуванням цього зобов'язання становитиме 3,795 млрд євро.

російський депутат поскаржився, що українці зайняли його квартиру в Іспанії, а він уже 3 роки платить за них комуналку