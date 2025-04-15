Педро Санчес

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23196 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 146973 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133671 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 130635 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131629 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194742 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77212 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164363 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116241 перегляди

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Прем'єр-міністр Іспанії з 2018 року
Новини по темi

В Іспанії пройшли масштабні демонстрації з вимогою вирішити житлову кризу

Тисячі людей у 40 містах Іспанії вийшли на протести, вимагаючи зниження орендної плати на 50%, припинення виселень та посилення контролю за ринком нерухомості. У Мадриді зібралося понад 15 тисяч протестувальників.

Новини Світу • 6 квітня, 12:41 • 17012 перегляди

Іспанія виділить €14,1 млрд для підтримки економіки через мита США

Уряд Іспанії виділить 14,1 млрд євро на підтримку економіки через нові тарифи США. Пакет включатиме пряме фінансування та пільгові кредити.

Новини Світу • 3 квітня, 12:21 • 6438 перегляди

Іспанія надасть Україні мільярд євро: на що підуть кошти та що ще пообіцяли

Іспанія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро, що включає бронетехніку та боєприпаси. Країни також домовились про відкриття "Центру єдності" для українських переселенців в Іспанії.

Війна • 24 лютого, 22:49 • 101045 перегляди

Прем'єр Іспанії оголосив про мільярдний пакет допомоги для України

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував новий пакет військової допомоги для України. Підтримка у розмірі 1 млрд євро буде надана у 2025 році.

Війна • 24 лютого, 11:11 • 22407 перегляди

Лідери країн Балтії, Іспанії і Канади прибули до Києва у річницю вторгнення рф

Президенти Литви і Латвії, прем'єри Естонії, Іспанії та Канади, а також керівники ЄС прибули до Києва 24 лютого. На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.

Політика • 24 лютого, 06:30 • 35809 перегляди

Україна заслуговує на мир через силу - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.

Війна • 17 лютого, 21:38 • 49736 перегляди

Саміт у Парижі: прем'єр Іспанії Санчес наголосив на важливості миру для України

Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа хоче миру на основі міжнародного порядку. На саміті в Парижі обговорюватимуть війну в Україні та архітектуру європейської безпеки.

Політика • 17 лютого, 17:41 • 27749 перегляди

Головні європейські лідери прибули до Єлисейського палацу для зустрічі щодо України

У Парижі відбудеться неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.

Війна • 17 лютого, 15:34 • 54780 перегляди

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії розмову з Трампом та співпрацю

Президент України провів розмову з Педро Санчесом щодо поглиблення двосторонньої співпраці. Зеленський поінформував про свою недавню бесіду з Трампом та обговорив ініціативи з підтримки українців.

Політика • 13 лютого, 20:32 • 24669 перегляди

Влада Іспанії схвалила скорочення робочого тижня в країні до 37,5 години

Уряд Іспанії схвалив скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 годин без змін зарплати. Пропозиція має пройти схвалення парламенту, де вже виникли розбіжності щодо її підтримки.

Новини Світу • 4 лютого, 19:13 • 27830 перегляди

Іспанія готує 100% податку на нерухомість для покупців з-поза меж ЄС

Іспанський уряд планує ввести податок до 100% на нерухомість для нерезидентів ЄС. Це один з десяти заходів для вирішення житлової кризи та забезпечення доступного житла для громадян.

Новини Світу • 14 січня, 07:54 • 26029 перегляди

Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років - Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі підтримує ініціативу збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава вже виділяє 4,7% ВВП на оборону та закликає інші країни досягти цієї мети протягом 10 років.

Новини Світу • 12 січня, 10:21 • 51334 перегляди

Посилення української ППО: Зеленський провів розмову із Прем’єром Іспанії

Президент України провів телефонну розмову з Педро Санчесом щодо посилення ППО та європейської інтеграції. Сторони домовились про особисту зустріч та обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди.

Війна • 11 грудня, 21:15 • 28758 перегляди

Уряд Іспанії виділив понад 10 млрд євро на допомогу постраждалим від повеней регіонам

Уряд Іспанії затвердив пакет допомоги постраждалим від повеней регіонам на суму 10,6 млрд євро. Кошти спрямують на відновлення інфраструктури та допомогу населенню у 78 муніципалітетах.

Новини Світу • 5 листопада, 21:18 • 19755 перегляди

Іспанське королівське подружжя закидали камінням під час візиту до зони повені

Король Феліпе VI та королева Летісія відвідали постраждалий від повені район Валенсії. Місцеві жителі закидали їх брудом та камінням, звинувачуючи у недостатній допомозі, поліція залучила кінних офіцерів.

Новини Світу • 3 листопада, 14:15 • 25076 перегляди

У Фінляндії вперше зафіксували ураган: без електрики залишилися понад 17 тисяч будинків

На заході Фінляндії зафіксовано перший в історії ураган зі швидкістю вітру 33,5 м/с. Через стихію 17 тисяч будинків залишились без електрики, а метеорологи попереджають про новий циклон.

Новини Світу • 2 листопада, 13:17 • 22057 перегляди

Прем'єр Іспанії визнав, що для боротьби з повенями зроблено надто мало, і відправив більше військ

Уряд Іспанії направляє 5000 військових та 5000 поліцейських та гвардійців у регіон Валенсія через катастрофічні повені. Стихійне лихо забрало життя понад 200 людей, зруйнувавши будинки та інфраструктуру.

Новини Світу • 2 листопада, 12:35 • 23129 перегляди

Повінь в Іспанії може стати наймасштабнішою у Європі за 50 років: уже 158 жертв

В результаті раптових повеней на сході Іспанії загинуло 158 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихійне лихо зруйнувало інфраструктуру Валенсії та затопило сільськогосподарські угіддя.

Новини Світу • 1 листопада, 06:54 • 17170 перегляди

74-річного іспанця засуджено до 18 років за розсилку вибухівки, зокрема до посольства України в Мадриді

В Іспанії пенсіонера засудили до 18 років ув'язнення за надсилання посилок з вибухівкою до урядових і дипломатичних установ. Серед цілей були прем'єр-міністр та міністр оборони Іспанії, посольства України та США в Мадриді, військово-повітряна база та виробник зброї.

Кримінал та НП • 23 липня, 21:10 • 21123 перегляди