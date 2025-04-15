Тисячі людей у 40 містах Іспанії вийшли на протести, вимагаючи зниження орендної плати на 50%, припинення виселень та посилення контролю за ринком нерухомості. У Мадриді зібралося понад 15 тисяч протестувальників.
Уряд Іспанії виділить 14,1 млрд євро на підтримку економіки через нові тарифи США. Пакет включатиме пряме фінансування та пільгові кредити.
Іспанія виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро, що включає бронетехніку та боєприпаси. Країни також домовились про відкриття "Центру єдності" для українських переселенців в Іспанії.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував новий пакет військової допомоги для України. Підтримка у розмірі 1 млрд євро буде надана у 2025 році.
Президенти Литви і Латвії, прем'єри Естонії, Іспанії та Канади, а також керівники ЄС прибули до Києва 24 лютого. На вокзалі їх зустріли Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.
Президентка Єврокомісії заявила про подальшу підтримку України та необхідність зміцнення оборони ЄС. На зустрічі в Парижі європейські лідери підтвердили прагнення до миру на основі суверенітету України.
Прем'єр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європа хоче миру на основі міжнародного порядку. На саміті в Парижі обговорюватимуть війну в Україні та архітектуру європейської безпеки.
У Парижі відбудеться неформальна зустріч глав урядів восьми європейських країн щодо України. На зустрічі присутні лідери ЄС і НАТО, включно з Макроном, Шольцем та іншими високопоставленими чиновниками.
Президент України провів розмову з Педро Санчесом щодо поглиблення двосторонньої співпраці. Зеленський поінформував про свою недавню бесіду з Трампом та обговорив ініціативи з підтримки українців.
Уряд Іспанії схвалив скорочення робочого тижня з 40 до 37,5 годин без змін зарплати. Пропозиція має пройти схвалення парламенту, де вже виникли розбіжності щодо її підтримки.
Іспанський уряд планує ввести податок до 100% на нерухомість для нерезидентів ЄС. Це один з десяти заходів для вирішення житлової кризи та забезпечення доступного житла для громадян.
Міністр оборони Польщі підтримує ініціативу збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава вже виділяє 4,7% ВВП на оборону та закликає інші країни досягти цієї мети протягом 10 років.
Президент України провів телефонну розмову з Педро Санчесом щодо посилення ППО та європейської інтеграції. Сторони домовились про особисту зустріч та обговорили реалізацію двосторонньої безпекової угоди.
Уряд Іспанії затвердив пакет допомоги постраждалим від повеней регіонам на суму 10,6 млрд євро. Кошти спрямують на відновлення інфраструктури та допомогу населенню у 78 муніципалітетах.
Король Феліпе VI та королева Летісія відвідали постраждалий від повені район Валенсії. Місцеві жителі закидали їх брудом та камінням, звинувачуючи у недостатній допомозі, поліція залучила кінних офіцерів.
На заході Фінляндії зафіксовано перший в історії ураган зі швидкістю вітру 33,5 м/с. Через стихію 17 тисяч будинків залишились без електрики, а метеорологи попереджають про новий циклон.
Уряд Іспанії направляє 5000 військових та 5000 поліцейських та гвардійців у регіон Валенсія через катастрофічні повені. Стихійне лихо забрало життя понад 200 людей, зруйнувавши будинки та інфраструктуру.
В результаті раптових повеней на сході Іспанії загинуло 158 людей, десятки вважаються зниклими безвісти. Стихійне лихо зруйнувало інфраструктуру Валенсії та затопило сільськогосподарські угіддя.
В Іспанії пенсіонера засудили до 18 років ув'язнення за надсилання посилок з вибухівкою до урядових і дипломатичних установ. Серед цілей були прем'єр-міністр та міністр оборони Іспанії, посольства України та США в Мадриді, військово-повітряна база та виробник зброї.