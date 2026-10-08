В Іспанії померла жінка, чиє виселення спричинило масові протести через житлову кризу
Київ • УНН
Марія дель Кармен Абаскаль стала символом боротьби орендарів після виселення з будинку в Мадриді. Після її смерті протестувальники зібралися біля парламенту.
В Іспанії померла 87-річна Марія дель Кармен Абаскаль, відома як "Марікармен". Її виселення з будинку в Мадриді спричинило масові протести через житлову кризу в країні. Про це повідомляє видання АР, передає УНН.
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Марія дель Кармен Абаскаль, 87-річна жінка, виселення якої з її давнього будинку в Мадриді викликало загальнонаціональні протести по всій Іспанії та розв'язало політичну кризу , померла в середу в лікарні.
Очікувалося, що після виписки з лікарні вона повернеться додому. Компанія з нерухомості, яка виселила її з метою здачі квартири в оренду за значно вищою ціною, зрештою поступилася під величезним тиском громадськості та погодилася дозволити їй повернутися до квартири.
Відома як "Марікармен", вона стала символом для орендарів, які борються з кризою доступності житла в Іспанії. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив співчуття родині жінки
"Вся моя любов родині та близьким Марікармен. Також обіймаю всіх нас, хто сьогодні відчуває цю втрату як свою власну. Спочивай з миром", – зазначив Санчес.
За інформацією видання, після звістки про смерть Абаскаль, протестувальники зібралися біля парламенту Іспанії в Мадриді. Вони скандували: "Марікармен живе, боротьба триває!".
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