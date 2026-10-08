В Іспанії померла жінка, чиє виселення спричинило масові протести через житлову кризу

$44.860.0850.160.48
ukenru
Ексклюзив
07:36 • 3076 перегляди
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
8 жовтня, 00:49 • 27705 перегляди
Трамп перед виборами роздає американцям $2,35 млрд - Reuters
7 жовтня, 22:14 • 31789 перегляди
російський дрон влучив у будинок у Києві: постраждали 4 людиниPhoto
7 жовтня, 19:38 • 27483 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: в одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
7 жовтня, 18:52 • 26679 перегляди
Обпалені книжки з Харкова стали інсталяцією на ярмарку у Франкфурті
7 жовтня, 17:59 • 41829 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto
7 жовтня, 17:45 • 22084 перегляди
“Дніпро-Арену” вчетверте виставили на аукціон зі "знижкою"
7 жовтня, 17:13 • 22091 перегляди
У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 41483 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 15:25 • 38514 перегляди
Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.8м/с
57%
749мм
Популярнi новини
Україна відвойовує землі на Донбасі, перешкоджаючи російському наступу - NYT7 жовтня, 22:45 • 13430 перегляди
російська пропаганда посилила дезінформаційну кампанію довкола трагедії в Бучі - ЦПД7 жовтня, 23:47 • 18679 перегляди
Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина8 жовтня, 01:20 • 12389 перегляди
"З гордістю поховала": лавров звинуватив Європу у зриві домовленостей росії та США в Анкориджі8 жовтня, 01:51 • 9210 перегляди
У російському сасово горить будівля із заводом "Саста" та дата-центром "Яндексу"Video02:24 • 7288 перегляди
Публікації
Представники авіагалузі готують для Мінфіну проєкт податкової консультації щодо лізингу повітряних суден - УАТА
Ексклюзив
07:36 • 3086 перегляди
Варіанти коротких мандрівокPhoto7 жовтня, 17:59 • 41833 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
7 жовтня, 16:15 • 41485 перегляди
Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти
Ексклюзив
7 жовтня, 15:25 • 38515 перегляди
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?7 жовтня, 13:42 • 39509 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марін Ле Пен
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Мадрид
Молдова
Реклама
УНН Lite
У Києві з'явилася зірка Ярослави Магучіх - де її можна побачитиVideo7 жовтня, 20:37 • 21943 перегляди
Трамп вручить Маску найвищу наукову відзнаку США7 жовтня, 19:53 • 21352 перегляди
Ставка на розкіш та скорочення витрат - Porsche перебудує бізнес, готуючись до епохи зниження продажів7 жовтня, 16:56 • 21227 перегляди
Папа Лев на зустрічі з єпископами у Ватикані, ймовірно, обговорить повторні шлюби і католиків-геїв7 жовтня, 15:43 • 21441 перегляди
Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину7 жовтня, 14:51 • 21408 перегляди
Актуальне
Brent
The New York Times
The Guardian
Фільм
Опалення

В Іспанії померла жінка, чиє виселення спричинило масові протести через житлову кризу

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Марія дель Кармен Абаскаль стала символом боротьби орендарів після виселення з будинку в Мадриді. Після її смерті протестувальники зібралися біля парламенту.

В Іспанії померла жінка, чиє виселення спричинило масові протести через житлову кризу

В Іспанії померла 87-річна Марія дель Кармен Абаскаль, відома як "Марікармен". Її виселення з будинку в Мадриді спричинило масові протести через житлову кризу в країні. Про це повідомляє видання АР, передає УНН.

Деталі

Марія дель Кармен Абаскаль, 87-річна жінка, виселення якої з її давнього будинку в Мадриді викликало загальнонаціональні протести по всій Іспанії та розв'язало політичну кризу , померла в середу в лікарні.

Очікувалося, що після виписки з лікарні вона повернеться додому. Компанія з нерухомості, яка виселила її з метою здачі квартири в оренду за значно вищою ціною, зрештою поступилася під величезним тиском громадськості та погодилася дозволити їй повернутися до квартири.

Відома як "Марікармен", вона стала символом для орендарів, які борються з кризою доступності житла в Іспанії. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив співчуття родині жінки

"Вся моя любов родині та близьким Марікармен. Також обіймаю всіх нас, хто сьогодні відчуває цю втрату як свою власну. Спочивай з миром", – зазначив Санчес.

За інформацією видання, після звістки про смерть Абаскаль, протестувальники зібралися біля парламенту Іспанії в Мадриді. Вони скандували: "Марікармен живе, боротьба триває!".

Нагадаємо

Десятки тисяч людей пройшли маршем вулицями Мадрида на знак протесту проти житлової кризи в Іспанії після того, як 87-річну жінку виселили з квартири, де вона прожила десятиліттями

Прем’єр Іспанії оголосив дострокові вибори на тлі житлової кризи05.10.26, 12:11 • 5585 переглядiв

Алла Кіосак

Світ
Нерухомість
Мітинги в Україні
Педро Санчес
Іспанія
Мадрид