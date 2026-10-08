В Іспанії померла жінка, чиє виселення спричинило масові протести через житлову кризу

Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина

Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина

Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина

Палац спорту в Києві назвуть на честь легендарного Ігоря Турчина