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Прем’єр Іспанії оголосив дострокові вибори на тлі житлової кризи

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Педро Санчес оголосив дострокові вибори в Іспанії на 29 листопада після протестів через житлову кризу. Опитування прогнозують перевагу правоцентристів.

Прем’єр Іспанії оголосив дострокові вибори на тлі житлової кризи

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок оголосив дострокові вибори на 29 листопада. Це голосування може ознаменувати кінець останнього великого соціалістичного уряду в ЄС і усунути з політичної передової одного з головних європейських критиків президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання оголосити дострокові вибори Санчеса спонукала житлова криза, що спричинила загальнонаціональні протести після виселення в Мадриді 87-річної Марікармен Абаскаль із квартири, де вона мешкала з 1956 року. У п’ятницю депутати відхилили два законопроєкти, покликані розв'язати проблему.

Рейтинг Санчеса уже був ослаблений корупційними скандалами, що похитнули позиції його Соціалістичної партії. Цього літа прем’єр-міністр зіткнувся з жорсткою критикою через міграційну кризу в ексклаві Сеута.

Згідно з опитуваннями, іспанці можуть обрати уряд на чолі з правоцентристською Народною партією, яку наразі підтримують 34% виборців, тоді як Соціалістичну партію — 26%. Народна партія, ймовірно, буде змушена сформувати коаліцію з ультраправою партією Vox, яка, за даними видання, може набрати 18% голосів.

У своєму зверненні до нації Санчес застеріг щодо зростання популярності ультраправих сил.

Ви, іспанський народ, повинні вирішити, яку роль хочете відігравати в цю епоху і яку роль має відігравати Іспанія. Ви повинні вирішити, чи приєднатися до ультраправої хвилі, яка веде до регресу всюди, де приходить до влади, чи хочете, щоб Іспанія залишалася оплотом відкритості, соціальної справедливості та екологічної відповідальності

- сказав Санчес.

За останній рік Санчес здобув визнання на міжнародній арені як один із західних лідерів, які найрішучіше критикували президента США Дональда Трампа і прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу через їхню політику щодо конфліктів у Газі та Ірані.

В Іспанії десятки тисяч людей вийшли на протести через житлову кризу, у Мадриді та Валенсії сталися сутички04.10.26, 04:57 • 9016 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Європейський Союз
Іспанія
Беньямін Нетаньягу
Мадрид
Сектор Газа
Іран