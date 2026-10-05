Премьер-министр Испании объявил досрочные выборы на фоне жилищного кризиса

Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник объявил досрочные выборы на 29 ноября. Это голосование может ознаменовать конец последнего крупного социалистического правительства в ЕС и убрать с политической передовой одного из главных европейских критиков президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, объявить досрочные выборы Санчеса побудил жилищный кризис, вызвавший общенациональные протесты после выселения в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры, где она проживала с 1956 года. В пятницу депутаты отклонили два законопроекта, призванных решить проблему.

Рейтинг Санчеса уже был ослаблен коррупционными скандалами, пошатнувшими позиции его Социалистической партии. Этим летом премьер-министр столкнулся с жёсткой критикой из-за миграционного кризиса в анклаве Сеута.

Согласно опросам, испанцы могут избрать правительство во главе с правоцентристской Народной партией, которую сейчас поддерживают 34% избирателей, тогда как Социалистическую партию — 26%. Народная партия, вероятно, будет вынуждена сформировать коалицию с ультраправой партией Vox, которая, по данным издания, может набрать 18% голосов.

В своём обращении к нации Санчес предупредил о росте популярности ультраправых сил.

Вы, испанский народ, должны решить, какую роль хотите играть в эту эпоху и какую роль должна играть Испания. Вы должны решить, присоединиться ли к ультраправой волне, которая ведёт к регрессу повсюду, где приходит к власти, или хотите, чтобы Испания оставалась оплотом открытости, социальной справедливости и экологической ответственности - сказал Санчес.

За последний год Санчес приобрёл признание на международной арене как один из западных лидеров, наиболее решительно критиковавших президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за их политики в отношении конфликтов в Газе и Иране.

В Испании десятки тысяч людей вышли на протесты из-за жилищного кризиса, в Мадриде и Валенсии произошли столкновения