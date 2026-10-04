В Испании десятки тысяч людей вышли на протесты из-за жилищного кризиса, в Мадриде и Валенсии произошли столкновения

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Десятки тысяч людей вышли на улицы городов Испании, требуя от властей решить жилищный кризис. Только в Мадриде протест собрал около 70 тысяч участников, а в столице и Валенсии произошли столкновения, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Протесты охватили около 50 городов. Демонстранты требовали остановить выселения и сделать жильё более доступным, а часть участников призывала к всеобщей забастовке.

Новую волну возмущения вызвало выселение из квартиры в Мадриде 87-летней Марикармен Абаскаль, а также решение парламента отклонить предложенные властями меры по защите арендаторов.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ

В Мадриде правоохранители задержали 3 членов ультраправой группы, представители которой пытались добраться до протестующих на площади Пуэрта-дель-Соль. По данным правительства, некоторые из них демонстрировали нацистские приветствия.

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В Валенсии демонстранты столкнулись с полицией. Правоохранители применили резиновые пули и слезоточивый газ. Около 30 протестующих проникли на территорию комплекса Города искусств и наук, откуда их впоследствии вытеснили.

Профсоюз арендаторов заявил, что после переговоров с профсоюзами может объявить всеобщую забастовку. Протесты в других городах в основном прошли мирно.

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