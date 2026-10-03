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В Испании мощные ливни вызвали масштабное наводнение — погибла 102-летняя женщина

Киев • УНН

 • 1590 просмотра

В Мадригересе выпало 142 литра осадков на квадратный метр, были затоплены дома и проведено около 90 спасательных операций. Погибла 102-летняя женщина.

В Испании мощные ливни вызвали масштабное наводнение — погибла 102-летняя женщина

В Испании сильные ливни вызвали масштабное наводнение, в результате которого погибла 102-летняя женщина. В городе Мадригерес выпало 142 литра осадков на квадратный метр. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

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Согласно заявлению регионального правительства, в муниципалитете выпало 142 литра осадков на квадратный метр, из-за чего пришлось развернуть масштабную спасательную операцию. Региональные власти также активировали План действий в случае неблагоприятных метеорологических условий (METEOCAM) на первом уровне готовности.

В доме, где нашли погибшую, вода поднялась на высоту одного метра. Во второй половине дня и в начале ночи экстренные службы провели около 90 спасательных операций, в основном освобождая людей из домов, пострадавших от скопления воды. Региональное правительство сообщило, что получило многочисленные звонки от жителей, которые "были напуганы и не знали, как действовать".

Премьер-министр Педро Санчес выразил поддержку в X. "Вся моя любовь — родственникам женщины, погибшей в результате наводнения, и вся наша поддержка и солидарность — пострадавшим жителям", — написал он. 

Непал планирует осушить четыре ледниковых озера после смертоносного наводнения02.10.26, 13:56 • 7686 просмотров

Ольга Розгон

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