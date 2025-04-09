Испанская полиция задержала 18-летнего хакера, который совершил более 40 кибератак на международные организации в 2024 году. Во
время обыска изъяты компьютеры и 50 криптовалютных счетов.
Экс-офицер КГБ и полковник полиции рф подозреваются в убийстве российского летчика Кузьминова, который угнал Ми-8 и сбежал в
Украину. На месте преступления найдены гильзы от пистолета Макарова.
На востоке Испании из-за разрушительных наводнений погибло 214 человек, больше всего в Валенсии. Власти усиливают присутствие
правоохранителей из-за угрозы мародерства и продолжают спасательные работы.
В Испании в результате сильных наводнений погиб 51 человек, среди них четверо детей. Десятки людей до сих пор ждут спасения в
Валенсии, застряв на крышах и в автомобилях.
В городе Мосехон в Испании неизвестный юноша в маске напал с ножом на детей на футбольном поле. В результате нападения погиб
11-летний мальчик, город объявил трехдневный траур.
В Испании зафиксировано три смерти из-за теплового удара на фоне экстремальных температур. Страна переживает четвертую волну жары
этим летом, с температурами более 40°C во многих регионах.
Гражданская гвардия Испании арестовала трех хакеров, подозреваемых в кибератаках на страны НАТО с террористической целью. Подозреваемые могут быть связаны с пророссийской группировкой NoName057 (16).