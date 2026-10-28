Железнодорожная катастрофа в Испании уже унесла жизни 64 человек

Фото: El Pais

По меньшей мере 64 человека погибли в железнодорожной катастрофе, произошедшей утром 28 октября недалеко от станции Урда в испанской провинции Толедо. Это подтвердили источники в правительстве испанского автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, пишет УНН со ссылкой на El Pais.

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Его президент Эмилиано Гарсия-Пах опасается, что жертв может быть больше.

Также 58 пострадавших госпитализированы, 15 из них находятся в критическом состоянии.

Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал аварию "абсолютно невероятной", объяснив ее сбоем LZB — одной из систем безопасности железнодорожного пути. Он добавил, что без устранения этой неисправности был отдан "непонятный" приказ о возобновлении движения поездов, что является "ошибочным решением".

Гражданская гвардия и Комиссия по расследованию железнодорожных аварий допрашивают оператора диспетчерского центра, который регулировал движение на высокоскоростной линии Мадрид — Севилья, когда произошло столкновение.

Поезд AVE врезался в Iryo, два вагона сошли с рельсов.

В двух поездах, попавших в аварию, находилось более 540 человек.

В МИД Украины сообщили журналистам 28 октября, что в настоящее время уточняют информацию о том, есть ли среди пострадавших украинцы.

Премьер-министр Педро Санчес прибыл на место аварии в сопровождении министра внутренних дел. Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией приостановлено, а на станции Аточа и в Севилье открыты центры поддержки семей. Правительство и политические партии отменили свои мероприятия на сегодня.