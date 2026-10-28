Железнодорожная катастрофа в Испании уже унесла жизни 64 человек

$45.600.0650.850.10
ukenru
14:22 • 4966 просмотра
Зеленский назвал возможную дату трехсторонних переговоров с россией
12:00 • 19891 просмотра
ЕС готовит команду для мирных переговоров в Абу-Даби - СМИ
10:28 • 22307 просмотра
Бюджет-2027 прошел первое чтение в ВР - что учтено и что дальше
Эксклюзив
28 октября, 08:35 • 37414 просмотра
Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов
28 октября, 07:20 • 26630 просмотра
В Олешках уже 30 часов действует режим тишины без единого инцидента - Лубинец
Эксклюзив
28 октября, 06:45 • 40663 просмотра
Дело о медицинской халатности затягивают: стоит ли потерпевшим обращаться в Европейский суд по правам человекаPhoto
Эксклюзив
28 октября, 06:30 • 37224 просмотра
Ахиллесова пята «Искандеров»: почему Силы обороны атакуют каучуковые заводыPhoto
28 октября, 05:58 • 21553 просмотра
Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине и анонсировал встречу с Зеленским и путинымVideo
28 октября, 05:48 • 17792 просмотра
Ночью на территории РФ было громко, горели заводы и раздавались взрывы: куда прилетело
28 октября, 04:16 • 19366 просмотра
Россия планирует вывозить зерно через базу в Абхазии, где ранее хотела прятать корабли с "Калибрами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.8м/с
54%
758мм
Популярные новости
В Тульской области РФ атаковали химический завод "Азот", который поставлял сырьё для производства взрывчатки28 октября, 05:14 • 17349 просмотра
Под Мангушем уничтожили командный пункт россиян благодаря информации мобилизованного оккупанта — «АТЕШ»28 октября, 05:36 • 7554 просмотра
Реакция на Мбаппе в Китае побудила к предупреждению знаменитостей28 октября, 06:33 • 31628 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день12:10 • 16684 просмотра
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы13:32 • 7086 просмотра
публикации
Замена летних шин на зимние: когда стоит это делать и предусмотрены ли штрафы13:32 • 7104 просмотра
82-я годовщина изгнания нацистских оккупантов из Украины: история, цена и сегодняшний день12:10 • 16705 просмотра
Старая авиация — новые возможности: в «МС АВИА-ГРЕЙД» объяснили роль модернизации вертолётов
Эксклюзив
28 октября, 08:35 • 37419 просмотра
Дело о медицинской халатности затягивают: стоит ли потерпевшим обращаться в Европейский суд по правам человекаPhoto
Эксклюзив
28 октября, 06:45 • 40668 просмотра
Ахиллесова пята «Искандеров»: почему Силы обороны атакуют каучуковые заводыPhoto
Эксклюзив
28 октября, 06:30 • 37226 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мао Цзэдун
Мелания Трамп
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Германия
Китай
Реклама
УНН Lite
"Реал" извинился перед Китаем за шутку Мбаппе13:23 • 5530 просмотра
Реакция на Мбаппе в Китае побудила к предупреждению знаменитостей28 октября, 06:33 • 31642 просмотра
В Южной Африке учёные обнаружили следы использования животного белка людьми 60 тысяч лет назад28 октября, 04:05 • 35301 просмотра
Дженнифер Лоуренс рассказала, как муж пригрозил выселить её в отель из-за неприятного запаха28 октября, 03:05 • 35552 просмотра
34-летнюю певицу Деми Ловато срочно госпитализировали28 октября, 02:05 • 40586 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Техника
MIM-104 Patriot

Железнодорожная катастрофа в Испании уже унесла жизни 64 человек

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Вблизи станции Урда столкнулись поезда AVE и Iryo, погибли 64 человека, 58 получили ранения. Движение между Мадридом и Андалусией приостановили.

Железнодорожная катастрофа в Испании уже унесла жизни 64 человек
Фото: El Pais

По меньшей мере 64 человека погибли в железнодорожной катастрофе, произошедшей утром 28 октября недалеко от станции Урда в испанской провинции Толедо. Это подтвердили источники в правительстве испанского автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, пишет УНН со ссылкой на El Pais.

Подробности

Его президент Эмилиано Гарсия-Пах опасается, что жертв может быть больше.

Также 58 пострадавших госпитализированы, 15 из них находятся в критическом состоянии.

Министр транспорта Оскар Пуэнте назвал аварию "абсолютно невероятной", объяснив ее сбоем LZB — одной из систем безопасности железнодорожного пути. Он добавил, что без устранения этой неисправности был отдан "непонятный" приказ о возобновлении движения поездов, что является "ошибочным решением".

Гражданская гвардия и Комиссия по расследованию железнодорожных аварий допрашивают оператора диспетчерского центра, который регулировал движение на высокоскоростной линии Мадрид — Севилья, когда произошло столкновение.

Поезд AVE врезался в Iryo, два вагона сошли с рельсов. 

В двух поездах, попавших в аварию, находилось более 540 человек.

В МИД Украины сообщили журналистам 28 октября, что в настоящее время уточняют информацию о том, есть ли среди пострадавших украинцы.

Премьер-министр Педро Санчес прибыл на место аварии в сопровождении министра внутренних дел. Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией приостановлено, а на станции Аточа и в Севилье открыты центры поддержки семей. Правительство и политические партии отменили свои мероприятия на сегодня.

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Дорожно-транспортное происшествие
Гражданская гвардия (Испания)
Севилья
Испания
Мадрид