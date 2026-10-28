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В Іспанії зіткнулися два потяги: загинули 46 людей

Київ • УНН

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Поблизу станції Урда потяг AVE врізався в Iryo, два вагони зійшли з рейок. Влада побоюється, що кількість жертв зросте.

В Іспанії зіткнулися два потяги: загинули 46 людей
Фото: El Pais

Щонайменше 46 людей загинули в залізничній аварії, яка сталася в середу, 28 жовтня, вранці поблизу станції Урда в провінції Толедо в центральній частині Іспанії. Про це УНН пише з посиланням на дані El Pais та La Vanguardia.

Деталі

Швидкісний поїзд AVE зіткнувся з поїздом Iryo, який зупинився на коліях, повідомляють джерела з екстреної служби 112, які вказали, що два вагони впали з насипу.

Попередні дані свідчать про те, що поїзд AVE міг врізатися ззаду у поїзд Iryo, що призвело до сходження з рейок двох вагонів Iryo. Renfe повідомила, що залізничне сполучення між Мадридом, Сьюдад-Реалем та Андалусією призупинене. Уряд скасував свій розклад руху на сьогодні.

Офіційне підтвердження від уряду автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча зазначає, що "46 людей загинули в залізничній аварії, яка сталася в Толедо після зіткнення ззаду поїзда Renfe з поїздом Iryo, який був зупинений з невідомих причин".

Уряд побоюється, що кількість жертв може бути більшою. "Це може бути гіршим, ніж в Адамусі", - зазначили урядові джерела.

Залізнична аварія в Адамусі в іспанській провінції Кордова сталася 18 січня 2026 року. Зіткнулися два швидкісні поїзди. Загинули 45 людей, понад 100 пасажирів отримали поранення.

Одна з наймасштабніших аварій Європи: в Іспанії щонайменше 40 загиблих після зіткнення потягів - Reuters19.01.26, 20:49 • 4362 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Дорожньо-транспортна пригода
Мадрид