Одна з наймасштабніших аварій Європи: в Іспанії щонайменше 40 загиблих після зіткнення потягів - Reuters

На півдні Іспанії, поблизу населеного пункту Адамус у провінції Кордова, сталася залізнична катастрофа за участю двох швидкісних поїздів. Унаслідок зіткнення загинули щонайменше 40 осіб. Ця аварія стала однією з наймасштабніших у Європі за останні 80 років. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався в неділю ввечері, коли один із поїздів зійшов з рейок та зіткнувся із зустрічним потягом. За даними служб екстреної допомоги, 12 постраждалих перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Попередньою причиною аварії експерти називають несправне рейкове з'єднання.

26–річна Ана Гарсія Аранда, яка отримала травми внаслідок зіткнення, описала момент аварії: "Поїзд перекинувся набік... потім все потемніло, і я чула лише крики". Пасажирку витягли з вагона інші люди, а її вагітну сестру рятували з–під уламків пожежники. Наразі обидві перебувають у лікарні.

Були люди, які були в порядку, та інші, які були дуже, дуже важко поранені... ми знали, що вони помруть, і нічого не могли вдіяти – додала очевидиця подій.

На місці катастрофи працюють слідчі групи для остаточного встановлення технічних обставин аварії.

