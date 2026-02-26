Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму

$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
25 лютого, 18:05
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці 26 лютого, 01:25
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети 26 лютого, 02:22
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios 26 лютого, 03:05
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів 04:58
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба" 07:34
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Володимир Зеленський
Музикант
Роберт Фіцо
Віталій Кличко
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Полтавська область
Вінницька область
Дніпропетровська область
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото 09:00
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті 24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом 24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну 24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом 24 лютого, 12:26
Опалення
Дипломатка
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)

Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму

Київ • УНН

 • 58 перегляди

МЗС України до Дня спротиву окупації Криму заявило, що півострів був, є і буде українським.

Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму
Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Міністерство закордонних справ України у заяві до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наголосило, що події 26 лютого 2014 року стали живим свідченням кримського спротиву російській агресії, а повернення Криму є невід’ємним елементом відновлення територіальної цілісності України та справедливого миру. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт відомства.

Деталі

У МЗС нагадали, що 12 років тому в Сімферополі тисячі громадян України, серед яких українці, кримські татари та представники інших національних спільнот, вийшли на мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

У відомстві зазначили, що тоді світова спільнота не відреагувала достатньо рішуче на дії Кремля, а відчувши безкарність, росія згодом поширила агресію на інші регіони України та через вісім років здійснила повномасштабне вторгнення.

Зовнішньополітичне відомство наголосило, що російська окупаційна адміністрація перетворила Крим на зону системних репресій. Серед інструментів тиску МЗС називає незаконні обшуки та затримання, політично мотивовані вироки, переслідування за релігійною та національною ознакою, примусову мобілізацію, індоктринацію дітей і молоді, а також переслідування журналістів і правозахисників.

За наявною інформацією МЗС, росія переслідує 1684 осіб на тимчасово окупованій території АР Крим, яких піддають арештам, адміністративним стягненням і незаконним штрафам. Щодо 284 осіб ведуться судові переслідування.

Окремо у заяві акцентовано на переслідуванні українців та представників кримськотатарського народу, забороні діяльності Меджлісу та спробах витіснення української й кримськотатарської ідентичності з публічного простору.

Водночас МЗС підкреслило, що український спротив у Криму триває, і подякувало мешканцям півострова, які зберігають Україну в серці та чекають відновлення справедливості".

Крим був, є і буде Україною. Ніхто, ніщо і ніколи цього не змінить

- наголосили в МЗС.

Ще у міністерстві зазначили, що окупація та мілітаризація Криму дестабілізувала безпекову ситуацію в усьому Чорноморському регіоні, а повернення півострова до складу України відновить стабільність, мир і безпеку. Чорне море, підкреслили у МЗС, має бути простором співпраці та торгівлі, а не війни й загроз.

Також Україна висловила вдячність міжнародним партнерам за підтримку та участь у заходах Міжнародної Кримської платформи.

МЗС закликало міжнародну спільноту суворо дотримуватися політики невизнання тимчасової окупації Криму та Севастополя, не допускати жодних дій або контактів, які можуть поставити її під сумнів, а також зберігати й посилювати міжнародний тиск на окупаційну адміністрацію та причетних до порушень прав людини.

Крім того, у відомстві закликали тримати злочини росії на окупованих територіях у фокусі світової спільноти та докласти зусиль для повернення незаконно ув’язнених громадян України з російських тюрем.

Крадіжка - це завжди тимчасово. Крим - це Україна

- резюмували у МЗС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на окупованій території Криму росія нав'язує своє громадянство, позбавляючи людей можливості пересуватися, працювати та отримувати медичну допомогу без російських документів. Це вимушена необхідність для виживання, а не добровільний вибір, зазначає Ахтем Чийгоз.

Олександра Василенко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Санкції
Обшук
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Мітинги в Україні
Міністерство закордонних справ України
Сімферополь
Крим
Україна
Севастополь