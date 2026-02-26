Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму

Фото: Житомирська обласна державна адміністрація

Міністерство закордонних справ України у заяві до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наголосило, що події 26 лютого 2014 року стали живим свідченням кримського спротиву російській агресії, а повернення Криму є невід’ємним елементом відновлення територіальної цілісності України та справедливого миру. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт відомства.

Деталі

У МЗС нагадали, що 12 років тому в Сімферополі тисячі громадян України, серед яких українці, кримські татари та представники інших національних спільнот, вийшли на мітинг на підтримку територіальної цілісності України.

У відомстві зазначили, що тоді світова спільнота не відреагувала достатньо рішуче на дії Кремля, а відчувши безкарність, росія згодом поширила агресію на інші регіони України та через вісім років здійснила повномасштабне вторгнення.

Зовнішньополітичне відомство наголосило, що російська окупаційна адміністрація перетворила Крим на зону системних репресій. Серед інструментів тиску МЗС називає незаконні обшуки та затримання, політично мотивовані вироки, переслідування за релігійною та національною ознакою, примусову мобілізацію, індоктринацію дітей і молоді, а також переслідування журналістів і правозахисників.

За наявною інформацією МЗС, росія переслідує 1684 осіб на тимчасово окупованій території АР Крим, яких піддають арештам, адміністративним стягненням і незаконним штрафам. Щодо 284 осіб ведуться судові переслідування.

Окремо у заяві акцентовано на переслідуванні українців та представників кримськотатарського народу, забороні діяльності Меджлісу та спробах витіснення української й кримськотатарської ідентичності з публічного простору.

Водночас МЗС підкреслило, що український спротив у Криму триває, і подякувало мешканцям півострова, які зберігають Україну в серці та чекають відновлення справедливості".

Крим був, є і буде Україною. Ніхто, ніщо і ніколи цього не змінить - наголосили в МЗС.

Ще у міністерстві зазначили, що окупація та мілітаризація Криму дестабілізувала безпекову ситуацію в усьому Чорноморському регіоні, а повернення півострова до складу України відновить стабільність, мир і безпеку. Чорне море, підкреслили у МЗС, має бути простором співпраці та торгівлі, а не війни й загроз.

Також Україна висловила вдячність міжнародним партнерам за підтримку та участь у заходах Міжнародної Кримської платформи.

МЗС закликало міжнародну спільноту суворо дотримуватися політики невизнання тимчасової окупації Криму та Севастополя, не допускати жодних дій або контактів, які можуть поставити її під сумнів, а також зберігати й посилювати міжнародний тиск на окупаційну адміністрацію та причетних до порушень прав людини.

Крім того, у відомстві закликали тримати злочини росії на окупованих територіях у фокусі світової спільноти та докласти зусиль для повернення незаконно ув’язнених громадян України з російських тюрем.

Крадіжка - це завжди тимчасово. Крим - це Україна - резюмували у МЗС.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на окупованій території Криму росія нав'язує своє громадянство, позбавляючи людей можливості пересуватися, працювати та отримувати медичну допомогу без російських документів. Це вимушена необхідність для виживання, а не добровільний вибір, зазначає Ахтем Чийгоз.