У ЄС перед самітом провели ще одну спробу змусити Орбана розблокувати €90 млрд кредиту Україні - що відомо

Переговори голови Євроради Антоніу Кошти з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у вівторок були "довгою розмовою, без прориву", але послання з Брюсселя було чітким - зобов'язання, взяті Орбаном у грудні, коли лідери ЄС погодили кредит для України у 90 млрд євро, мають бути виконані і швидко, повідомляє Politico. Тим часом болгарське БНР пише з посиланням на джерело у ЄС, що "кредит для України узгоджений і не буде переглядатися", пише УНН.

"За два дні до саміту Європейської Ради у четвер Брюссель розіграв те, що виглядає як його остання карта, щоб переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти блокування кредиту Україні обсягом 90 мільярдів євро: відродження сценарію ремонту трубопроводу "Дружба". Тепер запитання: чи буде цього достатньо?" - ідеться у публікації.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта оприлюднили у вівторок те, "що звучало як прорив: Україна тепер прийняла план ремонту трубопроводу, підтриманий ЄС". Це може відкрити шлях до відновлення поставок російської нафти до Угорщини та Словаччини, що вирішить одну з головних скарг Будапешта, пише видання.

Прем'єр-міністр Угорщини, який наступного місяця зіткнеться з вирішальними виборами, що можуть покласти край його 16-річному правлінню, зробив рідкісний крок, відмовившись від угоди Євроради в грудні та заблокував елементи кредиту Україні, які потребують одностайності серед членів ЄС.

"Останній крок ЄС не є зовсім новим - ключовою подією є прийняття Україною. Але він дійсно натякає на те, що Брюссель хоче розкрити блеф Орбана, оскільки ухилення прем'єр-міністра вважається зумовленим його виборчими пріоритетами. Проблема в тому, що, сподіваючись на поступки Орбана, Брюссель ризикує показати свою власну слабку сторону після кількох тижнів, протягом яких сигналізував про наявність сильніших варіантів", - зазначає видання.

"Фраза "Трамп завжди лякається" або TACO використовується для позначення президента США Дональда Трампа, який відступає від своїх сумнозвісних деструктивних митних загроз, часто у відповідь на падіння ринків (звідси: вівторки TACO). Орбан має схожий послужний список, часто знімаючи вето в останню хвилину - як у випадку зі знаменитою "перервою на каву" під час ухвалення рішення про початок переговорів щодо вступу України. Це стало робочим припущенням у Брюсселі: Орбан завжди лякається", - сказано у публікації.

Як пише видання, Орбан нещодавно твердо стояв на своєму, наклавши вето як на 20-й пакет санкцій проти росії, так і на кредит Україні.

Кошта знову поговорив з ним у вівторок вранці - довга розмова, без прориву. Послання з Брюсселя залишається чітким: зобов'язання, взяті Орбаном у грудні, тепер мають бути виконані… і швидко - ідеться у публікації.

Як зазначається, "деякі чиновники вважають, що розслідування щодо трубопроводу може забезпечити вихід із глухого кута, що врятує обличчя". "Президент України Володимир Зеленський також "знизив тон", сказав один чиновник ЄС, після того, як його завуальована погроза Орбану на початку цього місяця викликала докір з боку Єврокомісії", пише видання. Троє високопосадовців ЄС повідомили, що, "на їхню думку, Орбан, можливо, зараз шукає вихід".

"Інші не вірять", зазначає видання. Коли його запитали, один дипломат визнав свою песимістичність, вказавши на те, як міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав крок фон дер Ляєн щодо трубопроводу "політичним театром". "Будапешт не налаштований моргнути", сказав дипломат.

"Усі отримали те, що хотіли, тобто поки що нічого", - як висловився інший дипломат.

Ситуація, за їхніми словами, зводиться до кількох сценаріїв. Грудневий консенсус щодо позики теоретично може залишитися чинним, але без реалізації; або він може залишатися заблокованим до виборів. Обидва сценарії сповнені невизначеності - зазначає видання з посиланням на дипломатів.

Угорщина може вирішити продовжити тактичне протистояння. В інтерв'ю перед вівторковою заявою фон дер Ляєн та Кошти міністр Угорщини з питань ЄС Янош Бока "дав зрозуміти про відкритість щодо технічних аспектів розслідування трубопроводу та керівництва Єврокомісії, але наполягав на залученні угорських та словацьких експертів". Це деталі, з якими Брюссель має розібратися, пише видання.

Тим часом болгарське БНР пише з посиланням на джерело у ЄС, що "кредит для України узгоджений і не буде переглядатися".

"Я очікую, що рішення щодо позики в 90 млрд євро для України буде ухвалено дуже скоро", - повідомило БНР дипломатичне джерело в ЄС.

Він повідомив, що у вівторок вранці "президент Європейської ради Антоніу Кошта мав розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, якому чітко заявив, що він повинен дотримуватися рішення європейських лідерів у грудні, у якому він також брав участь".

"Кредит для України узгоджений і не буде переглядатися", - підкреслило джерело. Він запевнив, що сплеск цін на паливо через війну в Ірані викликає тривогу, але не в тому масштабі, який був у 2022 році, і навів приклад ціни на газ, яка зараз становить 50 доларів за МВт-год, а тоді перевищувала 350 доларів.

На зустрічі в четвер лідери обговорять війну в Ірані, Україні, наслідки високих цін на енергоносії та способи боротьби з ними. Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів із відеозверненням.