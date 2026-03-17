Орбан блокуватиме допомогу Україні поки постачання російської нафти трубопроводом “Дружба” не буде повністю відновлено

ukenru
Ексклюзив
15:05 • 4758 перегляди
Філарет у лікарні через загострення хронічних недуг – що зараз відомо про стан Патріарха
Ексклюзив
15:05 • 9572 перегляди
Український аналог ATACMS - яка вона, нова балістична ракета FP-7
14:51 • 7566 перегляди
У ЄС очікують прогрес по кредиту на 90 млрд євро для України після угоди по "Дружбі" - "в ідеалі" цього тижня
Ексклюзив
13:37 • 10391 перегляди
ДБР розслідує знищення матеріалів атестації прокурорів за часів реформи Рябошапки
13:00 • 13408 перегляди
У ЄС заявили, що запропонували фінансову і технічну допомогу щодо "Дружби" і Україна прийняла пропозицію
Ексклюзив
12:18 • 12653 перегляди
"Європа вже зрозуміла: російський газ - це зброя" - аналітик про ідею відновити закупівлі енергоресурсів з рф
Ексклюзив
11:42 • 21182 перегляди
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:29 • 14243 перегляди
США намагаються відірвати росію від Китаю - стара стратегія у новій геополітичній реальності
Ексклюзив
10:34 • 12834 перегляди
Аерокосмічна асоціація готує пропозиції змін до законодавства щодо спецрежиму Defence City
17 березня, 07:54 • 17337 перегляди
Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС - Прем'єр
Рубрики
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1м/с
54%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 25308 перегляди
Зеленський розкрив деталі брехні Ірану про постачання тисяч дронів росії17 березня, 07:37 • 19547 перегляди
Генерал США Агуто після візиту до Києва потрапив у скандал через алкоголь і секретні матеріали17 березня, 08:50 • 10270 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 21868 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 8102 перегляди
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
11:42 • 21182 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 22028 перегляди
Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень16 березня, 16:16 • 40613 перегляди
Як США реагуватимуть на допомогу Ірану з боку росії та Китаю
Ексклюзив
16 березня, 13:54 • 55912 перегляди
Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католикиPhoto16 березня, 12:37 • 48320 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Село
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Оновлено прогноз на Євробачення 2026 - яке місце посіла УкраїнаPhoto15:31 • 1778 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі провели ніч на "Оскарі" без публічності - деталіPhoto12:55 • 8296 перегляди
Єврейські кучки перед Песахом - що це та коли вони настануть у 2026 році11:32 • 22028 перегляди
Гра Resident Evil Requiem встановила історичний рекорд продажів у серії17 березня, 06:57 • 25429 перегляди
Шон Пенн отримав "Оскар" і пропустив нагородження, обравши Україну, а не церемонію - ЗМІ16 березня, 06:56 • 43595 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Дипломатка
The New York Times

Орбан блокуватиме допомогу Україні поки постачання російської нафти трубопроводом “Дружба” не буде повністю відновлено

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Віктор Орбан відмовляється розблокувати фінансову допомогу Україні до повного відновлення постачання російської нафти. Він звинувачує Київ у втручанні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжуватиме блокувати ключову допомогу Європейського Союзу Україні, доки постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" не буде повністю відновлено, незважаючи на рішення Президента України Володимира Зеленського дозволити експертам ЄС в'їхати до своєї країни для допомоги в ремонті. Про це Орбан заявив у соцмережі Facebook, передає УНН

Якщо немає нафти, немає грошей. Кілька хвилин тому я обговорив питання української нафтової блокади з головою Європейської ради та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною. Якщо президент Зеленський хоче отримати свої гроші з Брюсселя, то він повинен відкрити нафтопровід "Дружба" 

- сказав Орбан. 

Він заявив, що минулого тижня Україна не прийняла угорських експертів, додавши, що Україна нібито відкрито заявляє про те, що вона не має намірів пропускати дешеву російську нафту до Угорщини.

Як на мене, то всю цю нафтову блокаду вони використовують для того, щоб просто втрутитися у вибори в Угорщині з боку Тиси. Тому ситуація надзвичайно проста. Якщо немає нафти, немає грошей  

- додав Орбан.

Нагадаємо 

ЄС запропонував Україні фінансову і технічну допомогу у межах зусиль для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російських ударів, і українська сторона схвально поставилася до цієї пропозиції та прийняла її, ідеться у поширеній президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн спільній заяві з президентом Євроради Антоніу Коштою щодо нафтопроводу "Дружба".

Питання кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України, який Угорщина обіцяла блокувати, після розвитку подій навколо нафтопроводу "Дружба" може вирішитися, і навіть до саміту лідерів блоку 19-20 березня. 

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Європейська рада
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Угорщина
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Facebook