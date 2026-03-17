Орбан блокуватиме допомогу Україні поки постачання російської нафти трубопроводом “Дружба” не буде повністю відновлено

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжуватиме блокувати ключову допомогу Європейського Союзу Україні, доки постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" не буде повністю відновлено, незважаючи на рішення Президента України Володимира Зеленського дозволити експертам ЄС в'їхати до своєї країни для допомоги в ремонті. Про це Орбан заявив у соцмережі Facebook, передає УНН.

Якщо немає нафти, немає грошей. Кілька хвилин тому я обговорив питання української нафтової блокади з головою Європейської ради та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Я сказав, що позиція Угорщини залишається незмінною. Якщо президент Зеленський хоче отримати свої гроші з Брюсселя, то він повинен відкрити нафтопровід "Дружба" - сказав Орбан.

Він заявив, що минулого тижня Україна не прийняла угорських експертів, додавши, що Україна нібито відкрито заявляє про те, що вона не має намірів пропускати дешеву російську нафту до Угорщини.

Як на мене, то всю цю нафтову блокаду вони використовують для того, щоб просто втрутитися у вибори в Угорщині з боку Тиси. Тому ситуація надзвичайно проста. Якщо немає нафти, немає грошей - додав Орбан.

ЄС запропонував Україні фінансову і технічну допомогу у межах зусиль для відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" після російських ударів, і українська сторона схвально поставилася до цієї пропозиції та прийняла її, ідеться у поширеній президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн спільній заяві з президентом Євроради Антоніу Коштою щодо нафтопроводу "Дружба".

Питання кредиту ЄС обсягом 90 млрд євро для України, який Угорщина обіцяла блокувати, після розвитку подій навколо нафтопроводу "Дружба" може вирішитися, і навіть до саміту лідерів блоку 19-20 березня.