Орбан будет блокировать помощь Украине, пока поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будут полностью восстановлены

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит блокировать ключевую помощь Европейского Союза Украине, пока поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будут полностью восстановлены, несмотря на решение Президента Украины Владимира Зеленского разрешить экспертам ЕС въехать в свою страну для помощи в ремонте. Об этом Орбан заявил в соцсети Facebook, передает УНН.

Если нет нефти, нет денег. Несколько минут назад я обсудил вопрос украинской нефтяной блокады с главой Европейского совета и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Я сказал, что позиция Венгрии остается неизменной. Если президент Зеленский хочет получить свои деньги из Брюсселя, то он должен открыть нефтепровод "Дружба" - сказал Орбан.

Он заявил, что на прошлой неделе Украина не приняла венгерских экспертов, добавив, что Украина якобы открыто заявляет о том, что она не намерена пропускать дешевую российскую нефть в Венгрию.

Как по мне, то всю эту нефтяную блокаду они используют для того, чтобы просто вмешаться в выборы в Венгрии со стороны Тисы. Поэтому ситуация чрезвычайно проста. Если нет нефти, нет денег - добавил Орбан.

ЕС предложил Украине финансовую и техническую помощь в рамках усилий по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" после российских ударов, и украинская сторона одобрительно отнеслась к этому предложению и приняла его, говорится в распространенном президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен совместном заявлении с президентом Евросовета Антониу Коштой относительно нефтепровода "Дружба".

Вопрос кредита ЕС объемом 90 млрд евро для Украины, который Венгрия обещала блокировать, после развития событий вокруг нефтепровода "Дружба" может решиться, и даже до саммита лидеров блока 19-20 марта.