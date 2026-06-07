В результате вражеской атаки в Черноморске поврежден Спасо-Преображенский храм
Киев • УНН
Ночью 7 июня в результате российской атаки на Черноморск пострадал Спасо-Преображенский храм. Выбиты окна, повреждены воскресная школа и ограждение.
В Черноморске Одесской области в результате российской атаки ночью 7 июня повреждения получило здание Спасо-Преображенского храма. Об этом сообщил Центр информации Украинской православной церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, пишет УНН.
В Одесской области 7 июня в результате очередного удара российских войск по территории города Черноморск пострадал Спасо-Преображенский храм
Зафиксированы значительные повреждения: выбиты окна, повреждена территория воскресной школы, подверглась разрушениям и прилегающая территория храма, повреждено ограждение.
Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения07.06.26, 10:14 • 19231 просмотр