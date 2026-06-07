Враг атаковал беспилотником здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, есть повреждения
Киев • УНН
В июне 2026 года вражеский дрон атаковал хранилище ядерного топлива. Здание повреждено, однако радиационное состояние на объекте остается в пределах нормы.
В ночь на 7 июня враг беспилотником атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, было частично разрушено здание приема контейнеров. Как сообщили в Энергоатоме, радиационное состояние остается в пределах нормы, передает УНН.
7 июня 2026 года в 02:10 в результате попадания вражеского беспилотного летательного аппарата на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) было частично разрушено здание приема контейнеров (отработанное ядерное топливо в нем не хранилось)
Очаг возгорания площадью 40 кв. м оперативно локализован и полностью ликвидирован. Пострадавших среди персонала нет.
Как сообщили в Энергоатоме, радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.
Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей
В Энергоатоме добавили, что продолжают непрерывный мониторинг ситуации и полноценно взаимодействуют со всеми ответственными государственными службами.
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