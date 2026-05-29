Запорожская АЭС в шестнадцатый раз временно полностью потеряла внешнее питание - МАГАТЭ
Киев • УНН
Ночью станция перешла на дизель-генераторы из-за отключения последней линии питания. МАГАТЭ подчеркивает ненадежность ядерной безопасности объекта.
Захваченная рф Запорожская атомная электростанция в ночь на пятницу временно полностью потеряла внешнее электроснабжение - уже в шестнадцатый раз, сообщили в МАГАТЭ, пишет УНН.
Уже в 16-й раз за время военного конфликта Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение в течение ночи. Аварийные дизельные генераторы заработали, чтобы обеспечить электроэнергией важные функции безопасности в течение часового перебоя, прежде чем станцию снова подключили к единственной оставшейся линии электропередачи
Как указали в МАГАТЭ, "причина инцидента пока неизвестна", но, по словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "инцидент подчеркивает, что ядерная безопасность остается ненадежной".
