Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
Запорожская АЭС в шестнадцатый раз временно полностью потеряла внешнее питание - МАГАТЭ

Киев • УНН

 • 2114 просмотра

Ночью станция перешла на дизель-генераторы из-за отключения последней линии питания. МАГАТЭ подчеркивает ненадежность ядерной безопасности объекта.

Захваченная рф Запорожская атомная электростанция в ночь на пятницу временно полностью потеряла внешнее электроснабжение - уже в шестнадцатый раз, сообщили в МАГАТЭ, пишет УНН.

Уже в 16-й раз за время военного конфликта Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение в течение ночи. Аварийные дизельные генераторы заработали, чтобы обеспечить электроэнергией важные функции безопасности в течение часового перебоя, прежде чем станцию снова подключили к единственной оставшейся линии электропередачи

- сообщили в МАГАТЭ в X.

Как указали в МАГАТЭ, "причина инцидента пока неизвестна", но, по словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "инцидент подчеркивает, что ядерная безопасность остается ненадежной".

