Запорожская АЭС в шестнадцатый раз временно полностью потеряла внешнее питание - МАГАТЭ

Захваченная рф Запорожская атомная электростанция в ночь на пятницу временно полностью потеряла внешнее электроснабжение - уже в шестнадцатый раз, сообщили в МАГАТЭ, пишет УНН.

Уже в 16-й раз за время военного конфликта Запорожская АЭС временно потеряла все внешнее электроснабжение в течение ночи. Аварийные дизельные генераторы заработали, чтобы обеспечить электроэнергией важные функции безопасности в течение часового перебоя, прежде чем станцию снова подключили к единственной оставшейся линии электропередачи - сообщили в МАГАТЭ в X.

Как указали в МАГАТЭ, "причина инцидента пока неизвестна", но, по словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, "инцидент подчеркивает, что ядерная безопасность остается ненадежной".

