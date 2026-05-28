МАГАТЭ заявило о самом длительном сбое связи на Запорожской АЭС с начала войны

На Запорожской атомной электростанции на этой неделе произошел самый длительный с начала полномасштабной войны сбой связи. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в новом пресс-релизе агентства, пишет УНН.

Детали

По данным МАГАТЭ, 28 мая ЗАЭС примерно 12 часов оставалась без стационарной телефонной и интернет-связи. В агентстве отметили, что инцидент совпал с сообщениями об усилении боевых действий и атаках на оккупированный Энергодар, где проживает большая часть персонала станции.

В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла общаться с внешним миром обычным способом. Это, безусловно, было очень тревожное событие с точки зрения ядерной безопасности и защищенности – заявил Гросси.

В МАГАТЭ также сообщили об ухудшении ситуации с безопасностью вокруг ЗАЭС. По данным станции, в последние дни в Энергодаре фиксировали удары дронов, а один из служебных автомобилей ЗАЭС был уничтожен беспилотником. Кроме того, поставки дизельного топлива для вспомогательных систем станции временно приостановили из-за рисков безопасности.

Гросси подчеркнул, что ситуация с внешним энергоснабжением ЗАЭС остается "чрезвычайно хрупкой". Сейчас станция зависит только от одной линии электропередач после повреждения основной линии 750 кВ в марте. МАГАТЭ продолжает переговоры с Украиной и РФ относительно временного прекращения огня для проведения ремонтных работ.

