МАГАТЭ заявило о самом длительном сбое связи на Запорожской АЭС с начала войны

$44.300.0251.540.03
ukenru
16:32 • 11056 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
16:14 • 21639 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 18221 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 17797 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 16484 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 13691 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 13708 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
28 мая, 13:26 • 12760 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
28 мая, 13:18 • 12511 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
28 мая, 12:58 • 23975 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.6м/с
66%
748мм
Популярные новости
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 26483 просмотра
Покушение на убийство мэра Пятихаток - нападавшему сообщили о подозрении15:46 • 4120 просмотра
Полицейские в Донецкой области избили ребенка и положили на капот авто - Лубинец отреагировал17:33 • 10442 просмотра
WTA заставила Олейникову снять патч полка Калиновского на Ролан Гаррос-2026Video17:45 • 3284 просмотра
Олейникова одержала победу в матче второго круга Ролан Гаррос-202619:02 • 3574 просмотра
публикации
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг28 мая, 12:58 • 23979 просмотра
Исчезнувшая мебель, алкоголь и вероятный call-центр: ФПУ вернулась в Дом профсоюзов на МайданеPhoto28 мая, 12:40 • 26506 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста28 мая, 12:30 • 23586 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot28 мая, 11:52 • 25255 просмотра
Какие дома в блэкауты и летнюю жару станут самыми опасными для жизни без кондиционера и как спасатьсяPhoto28 мая, 11:23 • 27753 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Штилерман
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Покровск
Иран
Реклама
УНН Lite
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 17299 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 27024 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 81057 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 56784 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 72058 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Saab JAS 39 Gripen
Отопление
MIM-104 Patriot

МАГАТЭ заявило о самом длительном сбое связи на Запорожской АЭС с начала войны

Киев • УНН

 • 454 просмотра

28 мая ЗАЭС 12 часов оставалась без связи из-за боевых действий. Гросси сообщил об ударах дронов и прекращении поставок топлива для систем станции.

МАГАТЭ заявило о самом длительном сбое связи на Запорожской АЭС с начала войны

На Запорожской атомной электростанции на этой неделе произошел самый длительный с начала полномасштабной войны сбой связи. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в новом пресс-релизе агентства, пишет УНН.

Детали

По данным МАГАТЭ, 28 мая ЗАЭС примерно 12 часов оставалась без стационарной телефонной и интернет-связи. В агентстве отметили, что инцидент совпал с сообщениями об усилении боевых действий и атаках на оккупированный Энергодар, где проживает большая часть персонала станции.

В МАГАТЭ заявили о новых рисках на ЗАЭС из-за дронов и проблем с электроснабжением22.05.26, 16:09 • 2388 просмотров

В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла общаться с внешним миром обычным способом. Это, безусловно, было очень тревожное событие с точки зрения ядерной безопасности и защищенности

– заявил Гросси.

В МАГАТЭ также сообщили об ухудшении ситуации с безопасностью вокруг ЗАЭС. По данным станции, в последние дни в Энергодаре фиксировали удары дронов, а один из служебных автомобилей ЗАЭС был уничтожен беспилотником. Кроме того, поставки дизельного топлива для вспомогательных систем станции временно приостановили из-за рисков безопасности.

Гросси подчеркнул, что ситуация с внешним энергоснабжением ЗАЭС остается "чрезвычайно хрупкой". Сейчас станция зависит только от одной линии электропередач после повреждения основной линии 750 кВ в марте. МАГАТЭ продолжает переговоры с Украиной и РФ относительно временного прекращения огня для проведения ремонтных работ.

МАГАТЭ заявило о "значительном увеличении активности дронов" возле украинских АЭС во время атак рф14.05.26, 16:59 • 4400 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Электроэнергия
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Запорожская атомная электростанция
Украина