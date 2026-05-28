Полицейские в Донецкой области избили ребенка и положили на капот авто - Лубинец отреагировал
В апреле 2024 года в Донецкой области полицейские нанесли травмы подростку 2008 года рождения. По факту превышения служебных полномочий открыто производство
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал инцидент с сотрудниками полиции в Донецкой области, произошедший в апреле текущего года, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию Лубинца в Telegram.
Как отметил Лубинец, в апреле 2024 года сотрудники полиции после остановки автомобиля нанесли ребенку 2008 года рождения удары по голове и продолжали бить даже после его падения.
После этого ребенка положили на капот авто, что повлекло дополнительные травмы. Пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Такие действия не могут оставаться без надлежащей реакции государства. Насилие в отношении детей со стороны правоохранителей - это красная линия, которую никто не имеет права переходить
Он добавил, что по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудниками полиции открыто уголовное производство.
