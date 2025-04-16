В Донецкой области погибли 3 мирных жителя и 5 получили ранения из-за вражеских обстрелов

В результате атак оккупантов в Донецкой области 12 апреля погибли трое гражданских в Покровске, Лимане и Мирном. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.