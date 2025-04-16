Вражеский танк пытался прорвать оборону, но бойцы стрелкового батальона остановили его. Сначала ударили Javelin, потом работал
тяжелый бомбер "Vampire".
В результате атак оккупантов в Донецкой области 12 апреля погибли трое гражданских в Покровске, Лимане и Мирном. Еще пять человек
получили ранения различной степени тяжести.
В течение суток на фронте произошло 75 боевых столкновений, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг 26 раз пытался прорвать оборону. Силы обороны сдерживают натиск.
Массированная атака дронами повредила Краматорск, Дружковку, Славянск и Сергеевку. За сутки погибли четыре человека, двое ранены,
разрушениям подверглись 43 гражданских объекта.