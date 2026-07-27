Произошло 180 боевых столкновений, враг применил 6,2 тыс. дронов-камикадзе - Генштаб о ситуации на фронте

Всего с начала текущих суток на фронте произошло 180 боевых столкновений. Враг запустил 6,2 тыс. дронов-камикадзе и сбросил 164 управляемые авиационные бомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 54 авиационных удара с применением 164 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6222 дрона-камикадзе и совершил 2272 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг совершил 66 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Казачья Лопань, Петро-Ивановка, Анискино, Ивашкино, Симиновка.

На Купянском направлении произошло три атаки врага в направлении Богуславки, Купянска и Петропавловки.

Двенадцать попыток захватчиков продвинуться отбивали на Лиманском направлении в направлении Дробышево, Озерного, Ставок, Лимана и в районе Новоселовки.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 19 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Кривая Лука, Закитное, Резниковка и в направлении Рай-Александровки и Пискуновки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в направлении Малиновки и в районе Приволья.

На Константиновском направлении Силы обороны отбивали 22 вражеских штурма в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье и в направлении Степановки, Торецкого, Вильного, Нового Шахового. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Двадцать одну атаку совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Новый Донбасс, Сергеевка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 27 оккупантов, 15 — ранено; уничтожена одна артиллерийская система, 25 укрытий личного состава, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники. Повреждено 12 артиллерийских систем, четыре единицы автомобильной техники и 131 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 296 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в направлении Александрограда и в районе Солодкого.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивали 10 вражеских атак в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Староукраинка, Цветково и Чарівное. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

российские войска за сутки потеряли почти 1600 солдат и более 1200 БПЛА