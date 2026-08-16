Комментарий Роналду под постом Месси установил новый мировой рекорд Instagram
Киев • УНН
Комментарий Криштиану Роналду под публикацией Лионеля Месси о смерти отца собрал более 6,7 млн лайков. Португалец превзошёл собственный предыдущий рекорд на 600 тысяч.
Комментарий Криштиану Роналду под публикацией Лионеля Месси о смерти его отца Хорхе собрал более 6,7 миллиона отметок «Нравится» в Instagram, установив новый мировой рекорд по количеству лайков под комментарием. Об этом сообщает УНН.
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Месси опубликовал совместную фотографию с отцом и сообщил о его смерти. К снимку аргентинский футболист добавил короткую подпись: "Я люблю тебя, папа".
Роналду, который много лет является главным спортивным соперником Месси, оставил под публикацией слова поддержки: "Крепко обнимаю тебя и твою семью в это тяжелое время, Лео. Держись", — написал португалец.
Роналду превзошел собственный рекорд
Комментарий Роналду набрал более 6,7 миллиона отметок «Нравится» и стал самым популярным комментарием за всю историю Instagram. Португальский футболист уже владел предыдущим рекордом в этой категории.
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Ранее его комментарий под публикацией Килиана Мбаппе о переходе в мадридский "Реал" собрал около 6,1 миллиона лайков.
Таким образом, Роналду превзошел собственное предыдущее достижение примерно на 600 тысяч отметок «Нравится» и установил новый рекорд Instagram.
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