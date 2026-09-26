Путин ищет поводы, чтобы не встречаться и не заканчивать войну - Зеленский

Президент россии владимир путин этой зимой не намерен останавливать войну, свидетельством чего являются его постоянные отказы от переговоров о прекращении агрессии. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении, пишет УНН.

Детали

"Постоянно у путина находится какой-то повод, чтобы не встречаться, чтобы не создавать трехсторонний формат, чтобы не говорить, чтобы не заканчивать и не останавливать эти убийства. Годами у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы вести войну", – сказал глава государства.

Он также сообщил, что в ближайшие дни и в октябре запланирована значительная дипломатическая активность для давления на агрессора. В частности, по его словам, должны в полной мере заработать закон Линдси Грэма и другие международные механизмы принуждения РФ к миру.

Зеленский после новых российских ударов призвал Трампа ввести в действие закон об "адских санкциях" против рф