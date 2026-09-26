Марго Робби тайно сменила своё имя
Киев • УНН
Актриса изменила фамилию на Акерли в документах продюсерской компании. Вероятно, для профессиональной деятельности она сохранит фамилию Робби.
Актриса Марго Робби меняет имя. Звезда фильма "Барби" (Barbie) незаметно сменила фамилию после почти 10 лет брака, согласно документам, поданным 21 сентября продюсерской компанией звезды LuckyChap Entertainment. Об этом УНН пишет со ссылкой на HuffPost.
Детали
В документах указано, что Робби, состоящая в браке с Томом Акерли, сменила фамилию с Марго Элиз Робби на Марго Элиз Акерли. Вероятно, актриса сохранит фамилию Робби для своей профессиональной деятельности, пишет издание.
Звезда фильма "Я, Тоня" (I, Tonya) и кинопродюсер впервые встретились в 2014 году на съемочной площадке фильма "Французская сюита" (Suite Française). Позже они поженились в декабре 2016 года.
Изначально Робби не планировала выходить замуж за Акерли, поскольку в 2016 году сказала Vogue, что была "идеальной незамужней девушкой", когда они познакомились.
"От одной мысли об отношениях меня тошнило. А потом это подкралось незаметно", — сказала она, добавив, что они так долго были "друзьями".
"Я всегда любила его, но думала: "О, он никогда не ответит мне взаимностью. Не создавай неловкую ситуацию, Марго. Не будь глупой и не говори ему, что он тебе нравится" — сказала она. — А потом это произошло, и я подумала: конечно, мы вместе. Это так логично, как ничто другое раньше не имело смысла".
Недавно, в октябре 2024 года, у пары родился первый ребенок, мальчик. Имя сына они публично не сообщали.
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