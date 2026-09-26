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Что празднуют 26 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Мир отмечает дни ядерного разоружения, языков, контрацепции и здоровья окружающей среды. По церковному календарю чтят Иоанна Богослова.

Что празднуют 26 сентября в Украине и мире

26 сентября в мире под эгидой ООН отмечают Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков, Всемирный день контрацепции и Всемирный день здоровья окружающей среды, а Йемен и Эквадор празднуют свои государственные праздники.

В церковном календаре по новому стилю чтят преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а по старому стилю отмечают Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме и предпразднство Воздвижения, пишет УНН.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons)

Официальная международная дата ООН, учреждённая резолюцией Генеральной Ассамблеи 68/32 в декабре 2013 года по итогам заседания высокого уровня по ядерному разоружению.

Мероприятие направлено на мобилизацию международных усилий для достижения глобальной безопасности посредством полного отказа от ядерных арсеналов, повышения осведомлённости общества о катастрофических гуманитарных и экологических последствиях применения ядерного оружия, а также стимулирования строгого соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия.

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Европейский день языков (European Day of Languages)

Официальная культурно-образовательная дата, провозглашённая Советом Европы при поддержке Европейского союза 6 декабря 2001 года по завершении Европейского года языков.

День призван привлечь внимание к богатству и языковому разнообразию Европы, популяризировать изучение иностранных языков в любом возрасте для развития межкультурного понимания, сохранения исчезающих языковых диалектов и поддержки многоязычия как важного элемента европейского культурного наследия.

Всемирный день контрацепции (World Contraception Day)

Глобальная медико-социальная инициатива, начатая в 2007 году при поддержке международных организаций, включая Агентство США по международному развитию (USAID) и Международную федерацию планирования семьи (IPPF).

Цель дня — повышение осведомлённости населения, особенно молодёжи, о средствах контрацепции, профилактике инфекций, передающихся половым путём, сокращение числа незапланированных беременностей и обеспечение права каждого человека на осознанное планирование семьи.

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Всемирный день здоровья окружающей среды (World Environmental Health Day)

Международная экологическая дата, учреждённая в 2011 году Международной федерацией экологического здоровья (IFEH) на заседании в Индонезии.

Мероприятие освещает прямую связь между состоянием окружающей среды и здоровьем человека, акцентируя внимание на борьбе с загрязнением воздуха и воды, безопасности пищевых продуктов, управлении отходами и адаптации к глобальным климатическим изменениям.

День революции в Йемене (26th September Revolution Day)

Главный национальный праздник страны в честь событий 26 сентября 1962 года, когда офицеры йеменской армии свергли тиранический зейдитский имамат и провозгласили создание Йеменской Арабской Республики. Праздник символизирует модернизацию страны, выход из изоляции и начало строительства современных государственных институтов.

День национального флага Эквадора (Día de la Bandera Nacional)

Официальный государственный праздник, установленный конгрессом Эквадора в 1900 году. Мероприятие посвящено официальному утверждению жёлто-сине-красного триколора с государственным гербом в центре в качестве единого государственного флага страны, который чтит освободительную борьбу под руководством Симона Боливара.

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День евангелиста Иоанна Богослова 

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят преставление святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — одного из двенадцати ближайших апостолов Иисуса Христа, которого называют "апостолом любви".

Иоанн Богослов является автором одного из четырёх Евангелий, трёх Соборных посланий и книги "Откровение".  Согласно преданию, он был единственным из апостолов Христа, кто умер своей смертью в глубокой старости на острове Патмос в конце I века.

По старому календарю верующие отмечают Память обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, установленную в честь торжественного освящения в 335 году базилики Голгофы и Гроба Господня при императоре Константине Великом.

Также в этот день вспоминают священномученика Корнилия Сотника (первого язычника, крещённого апостолом Петром) и отмечают предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

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Александра Месенко

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