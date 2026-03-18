Президент Эквадора отрицает удары по Колумбии на фоне резкого обострения между странами

Президент Эквадора Даниэль Нобоа отверг обвинения в якобы бомбардировке территории Колумбии, заявив, что военные операции его страны проводятся исключительно в пределах национальных границ. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Мы боремся с наркотерроризмом во всех его формах и наносим удары только по целям на территории Эквадора – подчеркнул он, комментируя заявления колумбийской стороны.

Накануне президент Колумбии Густаво Петро обвинил Эквадор в бомбардировке приграничных районов, заявив, что на территории страны была найдена неразорвавшаяся бомба. В то же время доказательств этих утверждений официально не обнародовали.

Колумбийские государственные СМИ показали фото боеприпаса, который якобы обнаружили вблизи границы, однако обстоятельства его появления остаются невыясненными.

Конфликт между странами разворачивается на фоне ухудшения двусторонних отношений. Ранее Эквадор ввел повышенные пошлины на импорт из Колумбии, обвиняя соседа в бездействии в отношении наркоторговли. В ответ Богота ввела зеркальные ограничения.

Епископы приграничных регионов обеих стран призвали к диалогу, предупредив о росте незаконной деятельности и угрозе для местного населения.

Нобоа усиливает борьбу с преступностью на фоне резкого роста насилия в Эквадоре. За последние годы уровень убийств в стране вырос в несколько раз, а правительство ввело чрезвычайные меры в отдельных регионах.

В то же время Колумбия продвигает политику переговоров с повстанческими группировками, что также вызывает критику и подозрения относительно ослабления контроля над приграничными территориями.

