Президент Еквадору заперечив удари по Колумбії на тлі різкого загострення між країнами
Київ • УНН
Даніель Нобоа відкинув заяви Густаво Петро про авіаудари на кордоні. Конфлікт загострився через торговельні мита та боротьбу з наркотероризмом.
Президент Еквадору Даніель Нобоа відкинув звинувачення у нібито бомбардуванні території Колумбії, заявивши, що військові операції його країни проводяться виключно в межах національних кордонів. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Ми боремося з наркотероризмом у всіх його формах і завдаємо ударів лише по цілях на території Еквадору
Напередодні президент Колумбії Густаво Петро звинуватив Еквадор у бомбардуванні прикордонних районів, заявивши, що на території країни було знайдено нерозірвану бомбу. Водночас доказів цих тверджень офіційно не оприлюднили.
США провели смертельну операцію проти наркокартелів в Еквадорі07.03.26, 05:40 • 4942 перегляди
Колумбійські державні ЗМІ показали фото боєприпасу, який нібито виявили поблизу кордону, однак обставини його появи залишаються нез’ясованими.
Зростання напруженості
Конфлікт між країнами розгортається на тлі погіршення двосторонніх відносин. Раніше Еквадор запровадив підвищені мита на імпорт із Колумбії, звинувачуючи сусіда у бездіяльності щодо наркоторгівлі. У відповідь Богота ввела дзеркальні обмеження.
Єпископи прикордонних регіонів обох країн закликали до діалогу, попередивши про зростання незаконної діяльності та загрозу для місцевого населення.
Безпека та наркотрафік
Нобоа посилює боротьбу зі злочинністю на тлі різкого зростання насильства в Еквадорі. За останні роки рівень убивств у країні зріс у кілька разів, а уряд запровадив надзвичайні заходи в окремих регіонах.
Водночас Колумбія просуває політику переговорів із повстанськими угрупованнями, що також викликає критику та підозри щодо послаблення контролю над прикордонними територіями.
Військові США розпочали спільну операцію проти наркоторгівлі в Еквадорі04.03.26, 09:19 • 5568 переглядiв