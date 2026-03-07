США провели смертельну операцію проти наркокартелів в Еквадорі

$43.810.0950.900.07
ukenru
01:30 • 8216 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
23:10 • 18947 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 37021 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 44770 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 37886 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 61845 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 27929 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 25317 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23696 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 21251 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
1м/с
77%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 12972 перегляди
Одному з інкасаторів Ощадбанку, яких повернули з Угорщини, знадобилась меддопомога6 березня, 19:12 • 11713 перегляди
У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала УгорщинаPhoto6 березня, 19:45 • 11071 перегляди
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку6 березня, 21:07 • 10424 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною23:51 • 15402 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 28879 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 35919 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 61851 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 37748 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 45837 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 12985 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 14170 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 32259 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 28704 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 30333 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Дипломатка
Соціальна мережа
CAESAR

США провели смертельну операцію проти наркокартелів в Еквадорі

Київ • УНН

 • 626 перегляди

США здійснили "летальні кінетичні операції" в Еквадорі на прохання уряду для ліквідації наркотерористичних мереж. Військові дії спрямовані на розгром баз картелів, що використовуються для контрабанди кокаїну.

США провели смертельну операцію проти наркокартелів в Еквадорі

Сполучені Штати офіційно підтвердили здійснення серії "летальних кінетичних операцій" на території Еквадору для ліквідації наркотерористичних мереж. Як повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, дії американських військових відбулися на пряме прохання еквадорського уряду в межах спільної стратегії безпеки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Військова кампанія спрямована на повне розгромлення баз, які використовуються міжнародними картелями для контрабанди кокаїну через порти країни. Завдяки участі американських фахівців та авіаційної розвідки вдалося завдати точкових ударів по об'єктах "Лос Лобос" та інших угруповань, визнаних терористичними. Президент Даніель Нобоа підкреслив, що така підтримка є вирішальною для відновлення правопорядку та придушення збройного насильства.

На прохання Еквадору Міністерство оборони США здійснило цілеспрямовані дії для досягнення нашої спільної мети – знищення наркотерористичних мереж

– заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Адміністрація США розглядає ці рейди як частину ширшої ініціативи щодо перекриття каналів постачання наркотиків до Північної Америки. Розширення військової координації дозволяє оперативно знищувати логістичні хаби злочинців безпосередньо в місцях їхнього базування. Попри масштабність операції, обидві сторони заявляють про чітке дотримання домовленостей щодо захисту суверенітету та посилення регіональної стабільності.

Військові США розпочали спільну операцію проти наркоторгівлі в Еквадорі04.03.26, 09:19 • 5438 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Міністерство оборони США
Пентагон
Reuters
Сполучені Штати Америки
Еквадор