США провели смертельну операцію проти наркокартелів в Еквадорі
Київ • УНН
США здійснили "летальні кінетичні операції" в Еквадорі на прохання уряду для ліквідації наркотерористичних мереж. Військові дії спрямовані на розгром баз картелів, що використовуються для контрабанди кокаїну.
Сполучені Штати офіційно підтвердили здійснення серії "летальних кінетичних операцій" на території Еквадору для ліквідації наркотерористичних мереж. Як повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, дії американських військових відбулися на пряме прохання еквадорського уряду в межах спільної стратегії безпеки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Військова кампанія спрямована на повне розгромлення баз, які використовуються міжнародними картелями для контрабанди кокаїну через порти країни. Завдяки участі американських фахівців та авіаційної розвідки вдалося завдати точкових ударів по об'єктах "Лос Лобос" та інших угруповань, визнаних терористичними. Президент Даніель Нобоа підкреслив, що така підтримка є вирішальною для відновлення правопорядку та придушення збройного насильства.
На прохання Еквадору Міністерство оборони США здійснило цілеспрямовані дії для досягнення нашої спільної мети – знищення наркотерористичних мереж
Адміністрація США розглядає ці рейди як частину ширшої ініціативи щодо перекриття каналів постачання наркотиків до Північної Америки. Розширення військової координації дозволяє оперативно знищувати логістичні хаби злочинців безпосередньо в місцях їхнього базування. Попри масштабність операції, обидві сторони заявляють про чітке дотримання домовленостей щодо захисту суверенітету та посилення регіональної стабільності.
