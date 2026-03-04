Військові США розпочали спільну операцію проти наркоторгівлі в Еквадорі

$43.450.22
50.460.14
ukenru
3 березня, 18:22 • 23450 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 46551 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 38241 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 44260 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 45272 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 27188 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 24655 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24693 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34930 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 125445 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
76%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ОАЕ розглядають удар по Ірану - Axios3 березня, 21:56 • 10327 перегляди
Окупанти на ТОТ провели виставку "Харківська весна" для пропаганди продовження війни - ЦПД3 березня, 22:28 • 11953 перегляди
МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс3 березня, 23:00 • 10685 перегляди
У Харкові від вибуху загинув чоловік, його дружина отримала поранення: подробиці від поліції4 березня, 00:46 • 7054 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW02:34 • 11994 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 49143 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 72034 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 71460 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 125445 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 86765 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Віталій Кім
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Дубай
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 17473 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 25972 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 30684 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 39237 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 45733 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Опалення

Військові США розпочали спільну операцію проти наркоторгівлі в Еквадорі

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Еквадорські та американські збройні сили розпочали спільні операції з боротьби з наркоторгівлею. Ці дії спрямовані на боротьбу з незаконною наркоторгівлею та є частиною нової фази боротьби з наркотероризмом.

Військові США розпочали спільну операцію проти наркоторгівлі в Еквадорі

Еквадорські та американські збройні сили розпочали спільні операції з боротьби з наркоторгівлею, повідомило у вівторок Південне командування США. Жодна зі сторін не надала більше деталей, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Південне командування США, бойове командування американських збройних сил, що охоплює 31 країну Південної та Центральної Америки та Карибського басейну, заявило у своїй заяві у X, що ці дії спрямовані на боротьбу з незаконною наркоторгівлею.

Міністерство оборони Еквадору заявило, що співпрацює зі США в "наступальній" операції, і додало, що деталі засекречені.

Ця заява з'явилася після того, як президент країни Даніель Нобоа заявив у понеділок, що його уряд проведе спільні операції з США та іншими союзниками в березні, назвавши ці зусилля "новою фазою боротьби з наркотероризмом та незаконним видобутком корисних копалин".

Доповнення

Нова оперативна група під керівництвом американських військових, що спеціалізується на зборі розвідувальних даних про наркокартелі, як зазначається, відіграла певну роль у мексиканському військовому рейді, у результаті якого минулого місяця було вбито невловимого кримінального авторитета Немесіо Осегеру, також відомого як "Ель Менчо", що стало найбільшим затриманням картельного боса щонайменше за десятиліття.

У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22.02.26, 21:41 • 24526 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Соціальна мережа
Сутички
Reuters
Мексика
Сполучені Штати Америки
Еквадор