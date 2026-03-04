Військові США розпочали спільну операцію проти наркоторгівлі в Еквадорі
Київ • УНН
Еквадорські та американські збройні сили розпочали спільні операції з боротьби з наркоторгівлею. Ці дії спрямовані на боротьбу з незаконною наркоторгівлею та є частиною нової фази боротьби з наркотероризмом.
Еквадорські та американські збройні сили розпочали спільні операції з боротьби з наркоторгівлею, повідомило у вівторок Південне командування США. Жодна зі сторін не надала більше деталей, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Південне командування США, бойове командування американських збройних сил, що охоплює 31 країну Південної та Центральної Америки та Карибського басейну, заявило у своїй заяві у X, що ці дії спрямовані на боротьбу з незаконною наркоторгівлею.
Міністерство оборони Еквадору заявило, що співпрацює зі США в "наступальній" операції, і додало, що деталі засекречені.
Ця заява з'явилася після того, як президент країни Даніель Нобоа заявив у понеділок, що його уряд проведе спільні операції з США та іншими союзниками в березні, назвавши ці зусилля "новою фазою боротьби з наркотероризмом та незаконним видобутком корисних копалин".
Доповнення
Нова оперативна група під керівництвом американських військових, що спеціалізується на зборі розвідувальних даних про наркокартелі, як зазначається, відіграла певну роль у мексиканському військовому рейді, у результаті якого минулого місяця було вбито невловимого кримінального авторитета Немесіо Осегеру, також відомого як "Ель Менчо", що стало найбільшим затриманням картельного боса щонайменше за десятиліття.
