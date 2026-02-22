У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:22 • 718 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
14:20 • 13543 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 21106 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 23858 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 39601 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 48186 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 39462 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 63891 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 67076 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 41873 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
86%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виконавицю теракту у Львові затримали у Самборі під час втечі з областіPhotoVideo22 лютого, 10:36 • 9292 перегляди
Є всі підстави вважати, що теракт у Львові скоєний росією - КлименкоPhoto22 лютого, 12:10 • 5396 перегляди
Удар "Фламінго" по воткінському заводу - знімки показали масштабні руйнування PhotoVideo22 лютого, 12:22 • 17895 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - з'явилось відео закладення вибухівкиPhotoVideo22 лютого, 13:04 • 6384 перегляди
Озброєний чоловік проник у резиденцію Трампа Мар-а-Лаго та був застрелений14:55 • 14879 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 75254 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 84895 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 93647 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 106094 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 144169 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Ігор Клименко
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Львів
Київська область
Дніпропетровська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 35581 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 37822 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 38337 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 29754 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 32280 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Guardian
Дипломатка

У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Одного з найбільш розшукуваних наркоторговців світу, Немесіо Рубена Осегеру Сервантеса, відомого як "Ель Менчо", було вбито в західному штаті Халіско. Його смерть спричинила заворушення та "наркоблоки" у п'яти мексиканських штатах.

У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення

Одного з найбільш розшукуваних у світі наркоторговців – голову мексиканського картелю, відомого як "Ель Менчо" – було вбито силами безпеки своєї країни, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Як повідомляють мексиканські газети з посиланням на урядові джерела, наркобарон, справжнє ім'я якого Немесіо Рубен Осегера Сервантеса, був убитий в неділю в західному штаті Халіско.

59-річний гангстер очолював угруповання, яке в останні роки стало наймогутнішою злочинною організацією Мексики: картель "Халіско нового покоління".

Хоча він менш відомий на міжнародному рівні, ніж картель Сіналоа, очолюваний нині ув'язненим Хоакіном "Ель Чапо" Гусманом, угруповання Халіско добре відоме в Мексиці, де воно сумно відоме своїми проявами ультранасильства і великим арсеналом, що нагадує військовий.

США запропонували винагороду у розмірі 15 мільйонів доларів за затримання наркобарона, який обвинувачується в контрабанді величезних партій кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон країни.

Кривава бійня після футбольного матчу в Мексиці: невідомі розстріляли 11 людей, 12 поранили26.01.26, 11:40 • 3653 перегляди

Додамо

Вбивство Ель Менчо, яке свідчить про його величезний вплив у Мексиці, а також в інших частинах Латинської Америки, викликало негайний спалах заворушень у регіоні, яким він правив.

У ЗМІ повідомлялося, що в неділю під час обіду щонайменше у п'яти мексиканських штатах: Халіско, Гуанахуато, Наяріті, Мічоакані та Тамауліпасі можна було побачити "наркоблоки", зроблені з палаючих автомобілів, автобусів та вантажівок. Відеозаписи показують величезні хмари диму, що піднімаються в небо над Пуерто-Вальяртою, великим туристичним містом на західному узбережжі Мексики, відомим своїми вражаючими пляжами Тихого океану.

У столиці Халіско, Гвадалахарі – одному з міст, що прийматимуть Чемпіонат світу з футболу 2026 року – спостерігався хаос, коли пасажири в паніці кинулися в укриття, очевидно, боячись нападів у відповідь з боку бойовиків Ель Менчо. Озброєних чоловіків бачили, як вони підпалювали автомобілі в самому центрі міста.

Губернатор штату Халіско Пабло Лемус Наварро закликав 8 мільйонів громадян залишатися вдома, "доки ситуацію не буде взято під контроль". Лемус заявив, що громадський транспорт призупинено, і сказав, що місцеві жителі не повинні подорожувати дорогами штату через "насильницькі події", які поширилися щонайменше на п'ять частин країни.

Посольство США в Мехіко також опублікувало попередження про безпеку, закликаючи громадян США "захиститися" в постраждалих регіонах через "тривалі операції з безпеки та пов'язані з ними блокування доріг і злочинну діяльність".

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум не підтвердила вбивство Ель Менчо, повідомивши журналістам, що незабаром вони отримають брифінг від її ради безпеки.

Наразі незрозуміло, де і як було вбито наркобоса, але повідомлення свідчать про те, що він загинув під час операції в Тапальпі, місті приблизно за 80 миль на південний захід від Гвадалахари. На відеозаписах, опублікованих в одній з регіональних газет, El Occidental, видно сцени, які, ймовірно, були важкими боями.

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Гвадалахара (Мексика)
Мехіко
Гуанахуато (штат)
Мексика
Сполучені Штати Америки