У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення

Одного з найбільш розшукуваних у світі наркоторговців – голову мексиканського картелю, відомого як "Ель Менчо" – було вбито силами безпеки своєї країни, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Як повідомляють мексиканські газети з посиланням на урядові джерела, наркобарон, справжнє ім'я якого Немесіо Рубен Осегера Сервантеса, був убитий в неділю в західному штаті Халіско.

59-річний гангстер очолював угруповання, яке в останні роки стало наймогутнішою злочинною організацією Мексики: картель "Халіско нового покоління".

Хоча він менш відомий на міжнародному рівні, ніж картель Сіналоа, очолюваний нині ув'язненим Хоакіном "Ель Чапо" Гусманом, угруповання Халіско добре відоме в Мексиці, де воно сумно відоме своїми проявами ультранасильства і великим арсеналом, що нагадує військовий.

США запропонували винагороду у розмірі 15 мільйонів доларів за затримання наркобарона, який обвинувачується в контрабанді величезних партій кокаїну, фентанілу та метамфетаміну через південний кордон країни.

Вбивство Ель Менчо, яке свідчить про його величезний вплив у Мексиці, а також в інших частинах Латинської Америки, викликало негайний спалах заворушень у регіоні, яким він правив.

У ЗМІ повідомлялося, що в неділю під час обіду щонайменше у п'яти мексиканських штатах: Халіско, Гуанахуато, Наяріті, Мічоакані та Тамауліпасі можна було побачити "наркоблоки", зроблені з палаючих автомобілів, автобусів та вантажівок. Відеозаписи показують величезні хмари диму, що піднімаються в небо над Пуерто-Вальяртою, великим туристичним містом на західному узбережжі Мексики, відомим своїми вражаючими пляжами Тихого океану.

У столиці Халіско, Гвадалахарі – одному з міст, що прийматимуть Чемпіонат світу з футболу 2026 року – спостерігався хаос, коли пасажири в паніці кинулися в укриття, очевидно, боячись нападів у відповідь з боку бойовиків Ель Менчо. Озброєних чоловіків бачили, як вони підпалювали автомобілі в самому центрі міста.

Губернатор штату Халіско Пабло Лемус Наварро закликав 8 мільйонів громадян залишатися вдома, "доки ситуацію не буде взято під контроль". Лемус заявив, що громадський транспорт призупинено, і сказав, що місцеві жителі не повинні подорожувати дорогами штату через "насильницькі події", які поширилися щонайменше на п'ять частин країни.

Посольство США в Мехіко також опублікувало попередження про безпеку, закликаючи громадян США "захиститися" в постраждалих регіонах через "тривалі операції з безпеки та пов'язані з ними блокування доріг і злочинну діяльність".

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум не підтвердила вбивство Ель Менчо, повідомивши журналістам, що незабаром вони отримають брифінг від її ради безпеки.

Наразі незрозуміло, де і як було вбито наркобоса, але повідомлення свідчать про те, що він загинув під час операції в Тапальпі, місті приблизно за 80 миль на південний захід від Гвадалахари. На відеозаписах, опублікованих в одній з регіональних газет, El Occidental, видно сцени, які, ймовірно, були важкими боями.